Fueron de vacaciones y se encontraron con una espeluznante criatura al pisar la playa

Un viaje a la playa puede ser la mejor manera para relajarse y olvidar por un momento el estrés y la rutina del día a día. Sin embargo, nunca debemos dejar de tener precauciones, en especial porque podríamos toparnos con sorpresas, tal como le sucedió a una familia que visitó Puerto Vallarta, en México.

Cuando se trata de visitar el mar hay que ser cuidadosos y seguir las indicaciones de las autoridades, sobre todo si no se conoce la zona y no se sabe nadar bien. Pero además hay que estar alerta a nuestro alrededor, pues un visitante marino podría sorprendernos.

Video de TikTok se vuelve viral por mostrar serpientes en playa de Puerto Vallarta

A través de un video de TikTok subido por la cuenta de Melanie, @user9733862746744, se mostró el momento en el que los vacacionistas se toparon con una serpiente. En el clip puede verse como a las orillas de la playa, entre la espuma del mar, las olas y la arena, pasea el animal. La creadora del video asegura en su publicación que no se trataba solamente de una, sino de varias serpientes que se podían apreciar en el agua.

La grabación fue publicada hace alrededor de una semana y acumula más de 687.000 reproducciones, así como cientos de comentarios. La mayoría de usuarios le piden que comparta exactamente qué playa es, otros más aseguran que la aparición de dichas serpientes se debe a que la industria hotelera está acabando con el hábitat natural, y también están los que mencionan que es algo normal por la época del año.

Recomendaciones para pasear en la playa

Por supuesto, quienes han visto el video expresan que sentirían mucho miedo de encontrarse con esos animales en su viaje a la playa; pero, lo importante es seguir las recomendaciones de las autoridades, pues en estados como Nayarit, en México, la unidad municipal de Protección Civil ha exhortado en varias temporadas a los turistas a no ingresar al agua debido a la presencia de serpientes marinas.

Si la playa presenta una bandera roja, esta indica que entrar al mar representa un riesgo para la vida o la salud de las personas debido a las condiciones desfavorables del mar, la presencia de animales tóxicos o la contaminación. También podría encontrarse una bandera morada que indica que hay fauna peligrosa, por lo que las personas tienen prohibido ingresar al mar por su propia seguridad. Esto de acuerdo con un medio local llamado Vallarta Today.

Hay que mencionar que en el video no se especifica qué tipo de serpiente es la que se encontró y las autoridades no se han pronunciado al respecto. No obstante, en el estado de Jalisco, según el medio local MetrópoliMX, ya se han detectado presencia de dos especies de estos animales, una de ellas es morena, considerada como la más agresiva, cuya mordedura es dolorosa; aunque esta suele ocultarse entre las piedras y sale solo por las noches. El otro caso son las serpientes marinas, que aunque son venenosas, no suelen atacar a menos que se sientan amenazadas.