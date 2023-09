Dos altas fuentes en Estados Unidos, una de ellas oficial, desmintieron de manera categórica versiones del ex el Fiscal anticorrupción Gustavo Moreno según las cuales el ex Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, buscó una entrevista con él mientras permanecía preso en una cárcel de Miami.



Según las fuentes, íntimamente familiarizadas con el proceso, EE.UU. nunca recibió ninguna solicitud escrita o verbal de Martínez para reunirse o hablar con Moreno.

Lea también:

El caso de presunta corrupción que la Fiscalía pidió archivarle a Gustavo Moreno

Néstor Humberto Martínez reitera críticas al canciller Álvaro Leyva

Una de las fuentes consultadas trabaja actualmente en la administración del Presidente Joe Biden. La otra es el ex embajador en Colombia Kevin Whitaker. El ex embajador prestó servicio en el país justo cuando Martínez era fiscal y se presentó el caso de Moreno (2014 a 2019).



"Este fue un caso que conocí muy de cerca y nunca tramité o conocí de una solicitud del Fiscal Martínez para reunirse con Gustavo Moreno mientras estuvo extraditado en EE.UU.", le dijo Whitaker a este diario.

Facebook Twitter Linkedin

Kevin Whitaker, durante el diálogo con EL TIEMPO antes de su partida a Estados Unidos. Foto: Claudia Rubio. EL TIEMPO

Según el ex embajador, por tratarse del Fiscal General de la Nación, cualquier solicitud de esta naturaleza tendría que haber pasado por su despacho. Algo que, dice, no ocurrió.



Moreno se desempeñaba como jefe anticorrupción en la Fiscalía General cuando fue pedido en extradición por EE.UU. luego de una operación realizada en Miami en la que se grabó al ex fiscal en el momento en que solicitaba un soborno al ex gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons.



Fue extraditado en mayo de 2018 y condenado por lavado de activos a una pena de 48 meses de cárcel, de la cuál pagó solo dos años, pues se le contabilizaron los meses de su arresto en Colombia.

Tras su deportación Moreno fue enviado a prisión nuevamente para terminar de pagar una condena de 4 años que le impuso la Corte Suprema de Justicia por su participación en el llamado "Cartel de la Toga".



El ex fiscal quedó libre en octubre del 2022 tras una decisión de la Sala Penal de esta corte por condena ya cumplida.

Washington

Más noticias en EL TIEMPO

Caso Laura Sarabia: los 4 datos que se filtraron en audiencia contra policías detenidos

Atención: se reporta grave accidente de camión en el Alto de la Línea

Ese criminal es un farsante: Néstor Humberto Martínez habló de señalamiento de 'Macaco'