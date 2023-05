La increíble historia de Scott Lieberman, un hombre de 42 años que vive en San Francisco, Estados Unidos, sorprendió a muchas personas, la cadena CNN en español compartió su historia, indicando que Lieberman siempre supo que era adoptado en Chile, pero hasta hace muy poco tiempo supo que había sido robado cuando era un bebé.

Scott Lieberman habló en exclusiva con CNN e indicó: “Viví 42 años de mi vida sin saber que había sido robado, sin saber lo que ocurría en Chile en los años 70 y 80, y quiero que la gente lo sepa (...). Hay familias ahí fuera que aún pueden reunirse”.

Le puede interesar: Niñas, las más afectadas por el tráfico sexual dice informe de la ONU

Así mismo, la cadena multinacional destacó que durante la dictadura chilena del general Augusto Pinochet, entre los años 1973 y 1990, fueron muchos los bebés de este país que fueron arrebatados de sus familias y entregados a agencias de adopción.



También, durante los últimos años, CNN ha registrado los casos de decenas bebés chilenos, que fueron robados al nacer, afirmando que las autoridades de ese país aseguran que sacerdotes, monjas, médicos, enfermeras, entre otros, conspiraron con el gobierno de Pinochet para llevar a cabo adopciones ilegales que podrían ser miles.

En la entrevista que CNN le hizo a Scott Lieberman contó que se enteró de su verdadero origen hace pocos meses, cuando conoció la historia de dos familias engañadas.

También puede leer: La adopción en Colombia: pasado y presente

La cadena internacional asegura que la historia de Lieberman comenzó a finales de 1979 en la región de Biobío, sur de Chile, su madre fue una joven de 23 años identificada como Rosa Ester Mardones, quien al enterarse de que estaba embarazada, sin apoyo de su pareja y en una situación económica difícil, buscó ayuda en un monasterio, al estar allí las monjas le ofrecieron trabajo en la casa de un médico en Santiago de Chile.



La hija mayor de la señora Mardones asegura que su madre le relató: “cuando llegó a Santiago, recibió ayuda por un asistente social, que estaba demasiado interesada en el embarazo de mi madre y durante el mismo, le hizo firmar varios documentos que mi mamá no podía comprender”.

Lea también: Secuestraron a su hermano en Bogotá y así lo encontró en Noruega 32 años después

Scott Lieberman nació el 21 de agosto de 1980 en la Clínica Providencia de Santiago de Chile y según relata CNN, su madre solo pudo verlo en el parto, ya que la asistente social se llevó al bebé minutos después del nacimiento. Cuando la mujer intentó buscar a la trabajadora social tras salir del centro médico, fue amenazada con enviarla a la cárcel, según informa su hija mayor.



Así mismo, la hermana biológica de Lieberman asegura que la trabajadora social le dijo a su madre: “tu hijo está ahora en Holanda o Suecia. Está en otro país. Eres una mujer pobre y soltera y no eres capaz de criar a otro niño. De todas formas, renunciaste a la patria potestad”.

Lea acá: Investigan sitio web en Guatemala que ofrecía bebés en adopción

Lieberman le dijo a CNN, que sus padres adoptivos nunca sospecharon que estaban adoptando un bebé que había sido robado, pues ellos hicieron todos los trámites legales para poder llevarse al menor a Estados Unidos y fue solo hasta finales del 2022 cuando se encontró un reportaje de las adopciones ilegales en Chile que empezó a preguntarse, si ese, era su caso.



Además, contó, que con la ayuda de la organización chilena sin ánimo de lucro ‘Nos Buscamos’ y que tiene como labor principal reunir los niños separados de sus padres ilegalmente con sus familias biológicas, descubrió que tenía una hermana mayor.



Lieberman contó que viajó a Chile el 11 de abril del 2023 para conocer a su familia biológica y se encontró con que su madre había fallecido de cáncer de huesos en el 2015 y nunca supo que su hijo había sido adoptado por una familia estadounidense.



“Antes no sentía que mi vida no estuviera completa. Recibí mucho amor de mi familia mientras crecía. Tengo mucho amor por mis amigos. Pero ahora, es raro, pero me siento más completo. Me siento amado de una forma que nunca había sentido", dijo Lieberman en exclusiva a CNN.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO