Fue a un McDonald's de EE. UU. por la madrugada y la sorprendieron con este regalo

En Estados Unidos, una confusa situación tuvo lugar en un local de la cadena de comida rápida McDonald's cuando una cliente se acercó durante la madrugada a pedir un helado a la tienda, pero recibió un vaso con hielo y crema. Luego de lo ocurrido, decidió compartir el momento a través de las redes sociales.

Ordenar un "Ice cream" en EE. UU. puede salir mal, y eso demostró la usuaria @bmcroy en su cuenta de TikTok. A las 2:03 A. M., la joven se acercó con otra persona dentro del vehículo al autoservicio del local y ordenó un helado en las máquinas, pero recibió un pedido distinto al que quería.

"Dime por qué vine a McDonald's y pedí helado a las 2:03 de la mañana, y ellos me dieron hielo y crema", lanzó Brandy McRoy, la joven dueña de la cuenta en la que se viralizó el video. El error radica en que la acepción de la palabra "ice cream" es helado, pero en su literalidad significa hielo y crema. Por este motivo, a fin de cuentas, el resultado no era el que la cliente esperaba, pero no estaba mal del todo.

La situación causó la reacción de los demás usuarios en los comentarios, que bromearon al respecto. "Mi marido ordenó una hamburguesa con queso, sólo con queso, y le entregaron solo dos panes con queso dentro, sin la carne", dice un comentario. En las plataformas, las imágenes sumaron más de 47.000 me gusta y más de 600 comentarios.

Asimismo, muchos clientes en los últimos años reportaron quejas debido al mal funcionamiento de las máquinas de helados, por lo que el caso de Brandy no es aislado. Sin ir más lejos, tres años atrás, consumidores de la famosa cadena de comida rápida lanzaron una aplicación para saber en cuál local funcionan las máquinas y en cuál no.

Facebook Twitter Linkedin

La cadena multinacional Mc Donald's es una de las más importantes a nivel global en el rubro de comida rápida. Foto: iStock

Cambios en el arte de McDonald's en Estados Unidos y el mundo

En el vaso de la joven que pidió el helado se puede observar que figura una W en lugar de la típica M formada por los dos arcos amarillos clásicos de McDonald's. Incluso, en las redes sociales de la compañía el logo fue modificado.

La renovación del arte de la empresa se trata de una campaña a nivel global como un guiño al anime, que incluirá un empaque de edición limitada, una nueva salsa y una serie de cortos en formato anime de "WcDonald's".