Fue a tramitar su licencia en EE. UU. y descubrió que algo estaba mal con su green card

Luego de la felicidad de haber recibido su residencia permanente en Estados Unidos, una joven latina quiso tramitar su licencia de conducir. Sin embargo, tras esperar varias horas, las autoridades descubrieron que había un problema con sus documentos. “Mi green card llegó con mi nombre mal escrito y ha sido una pesadilla”, contó la mujer.

La colombiana Evelyn F. Remmers contó su experiencia al descubrir que su green card tenía un error y cómo lo solucionó a través de TikTok. En una serie de videos publicados en el perfil @evelynfremmers, la joven reveló que no solo su documento de residencia estaba mal, también su número de seguro social y así como la información de su registro ante el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés).

Evelyn quiso tramitar su licencia de conducir en el DMV. Tras esperar un par de horas, llegó su turno de pasar a la ventanilla. Fue entonces que descubrió el error en sus documentos. “La señorita que me estaba atendiendo, me dice: ‘Revisa en la pantalla que toda la información esté correcta′”, cuenta la joven, quien notó que había un error en la información.

“Resulta que yo cuando me casé decidí dejar mi segundo nombre como era mi primer apellido antes de casarme. No dejé mi segundo nombre antes de casarme, sino mi primer apellido. Ese segundo nombre estaba mal escrito”, narra la joven que está casada con un ciudadano estadounidense.

Al darse cuenta del error en el trámite de su licencia, Evelyn quiso resolverlo en el lugar: “Yo le dije que estaba mal escrito”, cuenta la joven. Sin embargo, la administrativa le hizo ver que el problema venía directamente del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés).

Evelyn F. Remmers fue a tramitar su licencia de conducir en EE. UU. y se dio cuenta de que algo estaba mal con su green card. Foto: TikTok @evelynfremmers

“Me dice: ‘Revisa esta carta que es de Uscis, tu nombre no está bien escrito’”, cuenta la joven, quien luego descubrió que ese error también estaba en su número de seguro social. “Cuando llegué a mi casa, dije voy a revisar mi green card para ver cómo está. Estaba mi nombre, la inicial de mi segundo nombre y mi apellido en la parte de enfrente, o sea, estaba bien”, comparte Evelyn con sus seguidores. Sin embargo, al girar la tarjeta descubrió que estaba en problemas.

“En la parte de atrás hay como un código de barras, hay como unas letras ahí pegadas, eso incluye todo mi nombre y cuando me doy cuenta: mi segundo nombre estaba mal escrito, efectivamente”, cuenta la joven psicóloga, quien ante el error consideró cancelar un viaje que tenía programado para visitar a su familia.

¿Cómo arreglar un error en la green card?



Luego de darse cuenta de que su green card tenía su nombre mal escrito, Evelyn buscó una solución. “Tuve que llamar a Uscis a preguntar cómo se hace ese proceso”, cuenta la joven en otro video, en el cual comparte que está terminando de armar un sobre con los documentos necesarios para solicitar la corrección. “Lo más triste es que tengo que mandar mi tarjeta, mi green card, de regreso y no sé si la voy a tener a tiempo para mi viaje a Colombia”, compartió la joven quien trabaja como au pair.

“Si recibió su documento de Uscis con un error que no es su culpa (por ejemplo, Uscis cometió un error tipográfico al emitir su notificación o documento), puede enviar una solicitud de servicio para corregir el error”, indica el sitio oficial de la agencia migratoria. Cuando se trata de un error en la green card, la persona afectada debe enviar los siguientes documentos:

El formulario I-90. La tarjeta de residencia permanente que presenta el error. Documentos probatorios de la información correcta.

Si el error es culpa del solicitante, deberá asumir las cuotas correspondientes. Sin embargo, en el caso de Evelyn, al tratarse de una equivocación de la agencia, ella no tuvo que asumir ningún gasto. “En este caso, como fue un error de ellos, no tuve que pagar nada. Ayer envié el formulario I-90 y no estuvo tan difícil de llenar, biométricos tienes que pagar US$60 y el fee por llenar el I-90 es de US$455”, compartió en los comentarios.