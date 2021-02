Ola polar en EE. UU. deja al menos 20 muertos y a millones sin luz

Inusitadas nevadas en el sur, temperaturas polares y millones sin electricidad: una ola de frío récord que deja ya 20 muertos continuaba este martes en Estados Unidos, donde al menos tres personas murieron también por un tornado.



Las condiciones árticas hicieron que el termómetro marcara -12°C en Austin, la capital de Texas, muy por debajo de la media de febrero en esa ciudad e incluso por debajo que los -7°C registrados en... Anchorage, Alaska.



En Texas, un populoso estado del sur estadounidense más acostumbrado a los picos de calor que a caídas drásticas de la temperatura, las empresas eléctricas vienen realizando desde el fin de semana apagones parciales para evitar que todo el sistema se sobrecaliente por un pico de demanda.



Más de cuatro millones de residentes y comercios no tenían electricidad el martes por la mañana, según el sitio Poweroutage.us.



"Es precioso ver el blanco, pero muy peligroso al mismo tiempo porque la gente aquí no sabe conducir en él", dijo Michael, residente de Houston que no quiso dar su apellido. "Conducen demasiado rápido", señaló.



El presidente Joe Biden firmó el domingo una declaración de emergencia para Texas, proporcionando asistencia federal para complementar la ayuda estatal.

De norte a sur, la ola polar que afecta a Estados Unidos ha afectado las carreteras y la dinámica de la vida de millones de personas. Foto: David Ryder /AFP

Alerta en varias zonas de Estados Unidos

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) alertó de un “área extensa y sin precedentes de condiciones invernales peligrosas” desde la costa este hasta la costa oeste, con más de 150 millones de estadounidenses bajo advertencias relacionadas con el clima invernal.



Mientras una nueva tormenta se espera en la región de los Grandes Lagos (noreste), el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ordenó el lunes a los servicios de emergencia prepararse para hacer frente a “nieve, hielo y fuertes vientos en todo el estado durante los próximos dos días”.



Lluvias heladas, nevadas, tormentas de nieve y un frío polar azota Estados Unidos desde hace varios días. Las autoridades, que han atribuido unas 20 muertes al mal tiempo, según medios locales, instaron a la población a tener precaución al viajar en estas peligrosas condiciones.



“No sobrevivimos a casi un año de pandemia para perder gente a causa de una tormenta de nieve o de hielo”, dijo el gobernador de Kentucky, Andrew Beshear.



Un choque múltiple provocado por el hielo en una carretera cerca de Dallas dejó al menos seis muertos y decenas de heridos el jueves pasado. Las autoridades de Luisiana confirmaron el lunes la muerte de un hombre en la ciudad de Lafayette, la primera relacionada con el mal tiempo en el estado sureño.



También murió un hombre en un accidente automovilístico cuando se desplazaba por una placa de hielo en Kentucky, según CBS.



Además, un niño murió después de caer en un estanque helado en Tennessee, según declaró la policía a los medios locales; y un anciano falleció en Texas.

Récords de frío

Además de Texas, otros estados como Alabama, Oklahoma, Kansas y Misisipi y Oregon -donde 300.000 personas están sin electricidad- han declarado el estado de emergencia.



Más de 3.000 vuelos fueron cancelados el lunes en todo el país según el sitio web FlightAware.



“Más de 150 millones de estadounidenses viven en un lugar donde se han implementado advertencias de frío extremo, lluvia helada o alertas de vigilancia por tormentas de nieve”, dijo el lunes el NWS.



“Esta espectacular ola de frío que golpeó el territorio continental de Estados Unidos está vinculada a la combinación de un anticiclón ártico que transporta temperaturas bajo cero y una depresión muy activa con olas de precipitaciones”, señaló el ente.



“Cientos de récords de frío ya se han registrado y seguirán registrándose durante esta ola de frío polar”, agregó el NWS.



En el centro del país, las temperaturas ya alcanzaron máximos históricos durante el fin de semana con -45 grados centígrados en partes de Minnesota, uno de los estados más fríos de Estados Unidos.



Se estima que las temperaturas podrían caer muy por debajo de los promedios estacionales en el centro y las llanuras del sur del país hasta el martes, advirtieron los servicios meteorológicos.



