Frank Caprio, el juez más querido de internet, tiene cáncer y pide que oren por él

Un popular juez de Estados Unidos conocido por sus juicios compasivos y carisma para hablar en las audiencias anunció esta semana que tiene cáncer.



Frank Caprio, de 87 años, comentó en un video de TikTok que después de hacerse unos exámenes médicos fue diagnosticado con la enfermedad.



"Uno de los días más felices del año, para mí, es mi cumpleaños y recientemente celebré mi cumpleaños número 87 y recibí muchos mensajes maravillosos de personas de todo el mundo", comienza diciendo el experimentado juez.



No obstante, días después de su celebración aseguró que se comenzó a sentir mal y que fue entonces cuando recibió su diagnóstico.



"(Yo) recibí un examen médico y el informe no fue bueno", dijo. "Y así me han diagnosticado cáncer de páncreas, que es una forma insidiosa de cáncer", comentó el hombre.



Se sabe que el exfuncionario está siendo tratado por médicos en una clínica de Rhode Island, pero que también recibe asesorías médicas de un centro en Massachusetts.

Caprio es un reconocido juez del Tribunal de Rhode Island y fue presidente de la Junta de Gobernadores y Educación de esa región de Estados Unidos.



Es recordado por escuchar con compasión las historias de quienes acuden a sus audiencias y por mostrar empatía frente a las situaciones sensibles.



En su video compartido asegura que será un camino largo, pero que está preparado para luchar.





