Francisco Santos renuncia a la embajada en Washington

El embajador en Washington, Francisco Santos, presentó la renuncia a su cargo este lunes durante una conversación con el presidente Iván Duque. No obstante, la renuncia de Santos fue verbal por lo que aún no ha sido aceptada por el presidente.



De acuerdo con fuentes en la embajada de Colombia, Duque le pidió viajar a Colombia en los próximos días para hablar del tema. Estas mismas fuentes indicaron que Santos presentó la renuncia tras cumplir dos metas que se había propuesto: organizar la visita Washington de la nueva canciller y vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, hace 15 días y materializar la ayuda para el país correspondiente para el año 2022.



Algo que sucedió -parcialmente- el viernes de la semana pasada cuando la administración de Joe Biden presentó su solicitud de presupuesto para el año entrante e incluyó 453.8 millones de dólares.



Santos ya había renunciado a su cargo en enero del 2020 luego que se revelara un audio con la entonces canciller Claudia Blum en el que criticó a otros miembros del gobierno y cuestionó la relevancia del Departamento de Estado. Sin embargo, cuando estalló la pandemia, en marzo, Duque le pidió permanecer en su cargo por un período adicional indefinido.



Posteriormente, el embajador le había expresado al presidente Duque su deseo de abandonar el cargo desde diciembre de 2020 y luego en febrero pasado. Su salida, de hecho, había quedado oficializada para mayo, pero tuvo que ser pospuesta tras el estallido del paro nacional el pasado 28 de abril.

El embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, junto con los embajadores de España y Venezuela en la posesión de Joe Biden en enero. Foto: Embajada de Colombia en EE. UU.

En una entrevista la semana pasada, Santos se refirió al estado actual de las relaciones con los demócratas y la administración Biden, reconociendo que estás se habían visto afectadas por las intervención de políticos del Centro Democrático en la campaña electoral de EE. UU. el año pasado cuando se inclinaron por el entonces presidente Donald Trump y acusaron a Biden de ser un socialista.



La salida, no obstante, no es inminente. Santos, de hecho, tiene agenda comercial esta semana en Miami y Texas y tiene otro viaje previsto a Nueva York en dos semanas como parte de una segunda visita de la vicepresidenta Ramírez a EE. UU. que está organizando el mismo embajador.



