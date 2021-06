Francisco Santos hace el balance de su gestión en embajada en EE. UU.

El saliente embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, habló este miércoles en vivo con EL TIEMPO sobre cómo fue su gestión diplomática en Washington.



Santos habló sobre cómo van las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Colombia y acerca de las las vacunas anticovid que anunció el presidente Joe Biden para el país, entre otros temas.



En el inicio de su charla con EL TIEMPO, Santos mencionó la donación de 2,5 millones de vacunas contra la covid-19 que entregará el gobierno de Biden.



"Mañana (miércoles) viajo a Memphis para firmar los papeles y para que el avión de la Fuerza Aérea (Colombiana) salga para el país (con las vacunas)”, aseguró Santos.



El saliente embajador también aseguró que el cargamento de dosis anticovid, que son de Janssen, llegará este miércoles en la noche al país. El diplomático también mencionó que la embajada de Colombia en la capital estadounidense sigue adelantando gestiones para que Washington done más vacunas.



La noticia de la donación de vacunas se conoció este lunes, cuando los presidentes Joe Biden e Iván Duque hablaron por vía telefónica, la primera charla que tienen ambos mandatarios desde la llegada del demócrata a la Casa Blanca.



La llamada entre ambos líderes era muy esperada y hubo varias dudas sobre por qué tardó en concretarse esa reunión telefónica.



Francisco Santos, saliente embajador de Colombia en Washington, hizo un balance de su gestión. Resaltó que se lograron avances para que EE. UU. le done vacunas al país. Foto: Lenin Nolly. EFE

A propósito sobre cómo está la relación entre Washington y Bogotá, Santos dijo: "La intervención del Centro Democrático en la campaña (presidencial de EE. UU.) fue errónea porque rompe los preceptos de la relación bipartidista. Sí había un malestar. ¿Qué tanto efecto tuvo en la demora de la llamada? No lo sabemos. El presidente Duque fue muy claro cuando dijo que nosotros no participamos, el Gobierno no participó. Pero el daño que hicieron algunos miembros del Centro Democrático sí se dio. Eso es innegable".



Sin embargo, Santos recalcó que la relación entre Colombia y Estados Unidos trasciende más allá de este impasse y que el bipartidismo entre ambos países debe prevalecer. A propósito de su actual relación con Duque, el saliente embajador destacó que solo tiene agradecimientos con el Presidente.



Sobre sus aspiraciones políticas, Santos también dijo en EL TIEMPO que por ahora descarta ocupar algún cargo político y que le gustaría volver al periodismo.



Sin embargo, el exvicepresidente aprovechó la oportunidad para hablar sobre las próximas elecciones. Recalcó que la centroderecha de Colombia debe estar unida para los comicios de 2022.



"En lo único que no puede equivocarse la centroderecha es en seguir divida. Que las aspiraciones individuales acaben dejando a un presidente como pasó en Perú con Castillo, o como puede pasar en Colombia con el señor Petro. Eso es un salto al abismo. Mi única recomendación a los que tienen aspiraciones es que piensen en Colombia. Dejen de lado la aspiración individual, pero piensen que las elecciones de 2022 todos tenemos que ir unidos para no dejar que el populismo que destruyó Venezuela, Bolivia, Cuba y Nicaragua y que va a destruir a Perú llegue a Colombia", aseveró.

Hace unos días, este diario informó que la salida de Santos se hará efectiva a partir de este 15 de julio. Sin embargo, él había presentado una carta de renuncia con fecha para el 30 de julio.



Ahora, Juan Carlos Pinzón será quien asuma las riendas de la diplomacia colombiana en Washington.



