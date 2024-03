Francisca Lachapel reveló un dato de su vida con dos bebés: 'esta cosita no se va'

Despierta América, Francisca Lachapel habló sobre cómo experimenta la maternidad ahora que nació su segundo hijo, Franco, y que La conductora de, Franco, y que su primogénito, Gennaro, está por cumplir tres años . En una emotiva y reveladora entrevista, la dominicana contó cómo lidia con los celos de hermanos, cómo mantiene viva su relación con su esposo y que le gustaría tener una hija.

La famosa abrió las puertas de su casa familiar y contó detalles íntimos sobre cómo vive esta nueva fase de la maternidad, en la que tiene un bebé recién nacido y un hijo de tres años que estaba acostumbrado a tener a sus padres solo para él. “Estamos aquí, en casa, en familia, tratando de que todo se adapte, de encontrar nuestra rutina. Franco es una bendición, ha traído tanta luz y tanta alegría, la casa cambia completamente”, contó en entrevista con ¡Hola! Américas.

nuestra rutina está un poquito más inclinada a proteger los sentimientos de Gennaro, a que no se resienta o no lo tome a mal con el hermano, porque la verdad que se puso muy celoso, más de lo que yo esperaba, con la llegada de su hermanito", contó Francisca. La conductora de 34 años reveló que su mamá, Divina Montero, ha sido de gran ayuda en este nuevo periodo, en el que tratan de que su hijo mayor se haga a la idea de que ya no es hijo único. "Por ahora,

Los celos: el problema de Francisca Lachapel con sus hijos



“Cuando lo conoció fue perfecto, lindo, lo besó… pero, cuando lo vio en la casa, es como que él dijo ‘oh, esta cosita no se va, se queda acá’ y en su habitación. Entonces, ha sido como que mucho para él”, reveló Francisca sobre el proceso de adaptación de su hijo mayor. “Ahora lo que hacemos es que mi mamá me ayuda con el bebé muchísimo, que agradezco tener esa bendición, ¡que vivan las abuelas!”, agregó la dominicana.

Aunque en este momento está lejos de las cámaras, Francisca contó que le gustaría volver a Despierta América y que también desea hacer cine en República Dominicana, sin embargo, por ahora, está enfocada en la maternidad.

“Si me preguntas cuál es mi mayor temor con mis hijos, mi mayor temor es que mis hijos crezcan desconectados de mí”, contó a la publicación, para cuya portada posó toda la familia, incluido su esposo Francesco Zampogna.

“Una mamá de varones de verdad que experimenta lo que es el amor verdadero e incondicional. Gennaro me cuida, me cela, me ama. Me gustaría darle el regalito de una niña a Francesco, pero si le toca el tercero, un varón, bueno… ahí él que se las vea, que se la averigüe él con su equipo de fútbol”, contó entre risas la conductora, quien no descarta volver a ser mamá.

¿Cómo fue el parto de Francisca Lachapel?



La ganadora de Nuestra Belleza Latina contó que su segundo parto fue difícil, en el que experimento dolor. “Franco casi que nace aquí en la casa, fue un ‘corre, corre’ el que casi se arma... Cuando di a luz a Gennaro, el proceso de parto fue romper fuente, luego contracciones y después nació el bebé natural. Con Franco también fue natural, pero diferente en el sentido de que me empezaron las contracciones aquí en la casa”, relató Francisca.

“Me despierto a la una de la madrugada, con ese dolorcito y pienso que voy a romper fuente y me quedo esperando de la una a las cinco de la madrugada con dolores de parto, pero estaba esperando que se me rompa la fuente y no se rompía nada”, contó la presentadora, quien no quería salir al hospital sin despedirse de su hijo Gennaro y decirle que iba en busca de su hermanito.

“A las 5 A. M. le dije a Francesco que estaba muy rápido este dolor, pasando muy seguido, entonces me fui al hospital y cuando llegué tenía seis centímetros [de dilatación], tú necesitas diez para parir, así que me pusieron anestesia porque pensábamos que no iba a dar tiempo, pero al final de cuentas fue un parto muy fácil”, reveló Francisca sobre el nacimiento de su hijo Franco.

Tras ser madre por segunda vez, ¿cómo es la relación entre Francisca y su esposo?



La conductora también compartió cómo vive su relación amorosa tras la llegada de su segundo hijo. Francisca contó que ella y Francesco Zampogna priorizan la comunicación y tener un tiempo de pareja.

“Un hijo te puede unir, pero también te puede separar. A veces los papás no se acuerdan de que tienen ellos también que alimentar su relación. Francesco y yo siempre conversamos de eso, porque decimos que nuestros hijos van a ser tan sanos como lo sanos que nos vean a nosotros y lo felices que nos vean a nosotros”, se sinceró la dominicana.

Para Francisca ha sido importante que ella y su esposo acostumbran tener una cita semanal, ya que esas dos horas sirven para escucharse, conectar y saber cómo está cada uno. “Cuidamos nuestra relación con un date, con un mensajito, con cariñitos y trabajando en casa como un equipo”, reveló la mamá de Franco y Gennaro.