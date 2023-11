Francisca Lachapel revela cuál será el nombre de su segundo bebé

Francisca Lachapel y su esposo Francesco Zampogna ya eligieron el nombre de su segundo hijo, el cual nacerá en febrero de 2024, en Miami, Florida. La conductora de Despierta América reveló que el bebé se llamará Franco Raffaele, con lo cual rendirán tributo a dos personas muy importantes para su familia.

La conductora de Despierta América compartió con sus seguidores una transmisión en vivo, a través de Instagram, cómo ha experimentado su segundo embarazo y cómo eligió el nombre de su bebé. Además, dijo que el recién nacido y Gennaro, su primogénito, compartirán habitación.

Dominico, Alonso, Leandro y Lorenzo, son algunos de los nombres que la conductora dominicana consideró antes de tomar la decisión. “Dije me toca a mí. Yo estaba buscando nombres italianos, porque el apellido de mis hijos es un apellido italiano y quería que combinara con su nombre”, reveló la conductora, quien compartió que el nombre de Gennaro, que nació en junio de 2022, fue elegido por su esposo.

Francisca preparó una lista con los nombres que más le gustaban y se la compartió a su marido. “Pero, como que ninguno lo atrapó, entonces le dije: hay un nombre en esta lista que no te he dicho. Quiero que lo veas y me digas que te parece. Le enseño la lista y entonces él le agrega un segundo nombre, me lo enseña con un check mark, como de aprobado, y el nombre era Franco Raffaele”, dijo la conductora.

“Es un nombre corto, fuerte, que denota carácter y me encantó”, compartió la presentadora con sus seguidores. Además, destacó que con este nombre honraba a su padre, quien también se llama Raffaele y su esposo le contó que Franco fue un familiar muy importante para él, a quien quiso mucho. “Se me hizo tan especial que sin yo conocer que él tenía un significado especial para Franco lo elegí por mi cuenta”, dijo Francisca, quien ha disfrutado de este embarazo y se ha sentido bien.

Francisca Lachapel enfrenta críticas tras la elección del nombre de su segundo hijo



En la misma transmisión, la conductora fue cuestionada por sus seguidores por no elegir un nombre que reflejara su nacionalidad latina. “¿Un nombre con sabor a Dominicana? Mándame esa lista de nombres con sabor dominicano porque yo me llamo Francisca y soy dominicana; mi mamá se llama Divina y es dominicana; mi papá se llamaba Rafael y es dominicano y me encuentro el nombre de mi hijo como bastante simple, Franco Raffaele. Entonces, ¿dónde está el fallo aquí?”, respondió la exreina de belleza.