Francisca Lachapel no se llama realmente así: le contamos cuál es su verdadero nombre

Despierta América,se hizo famosa usando el nombre de su primer esposo y, aunque ha tratado de dejarlo atrás, no ha podido volver a usar su verdadero nombre. La famosa conductora de Francisca Lachapel construyó una sólida carrera en la televisión estadounidense, luego de llegar al país de forma ilegal y vivir una dura infancia. La dominicana, que recientemente se convirtió en mamá de su segundo hijo,y, aunque ha tratado de dejarlo atrás, no ha podido volver a usar su verdadero nombre.

Francisca Lachapel nació en Azua de Compostela, en República Dominicana, en 1989, y fue llamada Francisca Antonia Méndez Montero. Ella creció con su madre, Divina Montero, su hermano, Ambioris Rafael, , en 1989, y fue llamada Francisca Antonia Méndez MonteroElla creció con su madre, Divina Montero, su hermano, Ambioris Rafael, y su hermana de cariño, Sujarni Josefina . Su padre falleció cuando tenía cinco años y su padrastro era un hombre alcohólico, propenso a la violencia.

La conductora comenzó a incursionar en medios nacionales y, para 2010, decidió buscar el sueño americano. Cuando tenía 20 años llegó a Estados Unidos. “Soy la primera de mi familia que se decidió venir a esa edad. Mi mamá me dijo ‘no te quedes, ve y vuelve’. Pero me quedé, me quedé en condición de indocumentada”, dijo al participar en el reality de Univision Nuestra Belleza Latina 2015, concurso que ganó y marcó el inicio de su carrera.

La conductora de Despierta América ha eliminado el apellido Lachapel de su redes sociales. Foto:Instagram @francisca Compartir

Cuando decidió dejar República Dominicana para buscar la fama internacional, Francisca también contrajo matrimonio con Rocky Lachapel, de quien tomó el apellido, dándose a conocer como Francisca Lachapel desde el inicio de su carrera en Estados Unidos. El matrimonio terminó en malos términos en 2016.

Francisca Lachapel ha tratado de cambiar su nombre artístico



La conductora de Univision tiene un nuevo matrimonio con el italiano Francesco Zampogna. Su familia, sería la razón por la cual Francisca Lachapel ha tratado de dejar de usar el apellido de su exmarido. “Me imagino que en algún tiempo sí ha pensado en que no le gusta que yo lleve el apellido de mi exesposo, pero nunca ha sido algo que me ha reclamado”, contó en el podcast Sin Rodeo, de Jomari Goyso.

“Eventualmente, creo que me tengo que quitar el Lachapel. Puede ser también por respeto, digo yo, a mi esposo. Yo creo que lo más justo sería, sobre todo, ahora que vamos a tener un bebé, cambiarme el apellido”, dijo en ese entonces Francisca, quien actualmente es mamá de Genaro y Franco Raffaele.

Francisca, quien ya ha eliminado el apellido Lacahpel de sus redes sociales, reveló en esa ocasión que consideraba usar el apellido Zampogna, de su segundo esposo, o incluso volver a usar su nombre de nacimiento.

“Me gustaría, de verdad te lo digo, como regalarme el Méndez porque han sido tantas cosas que soñó Francisca Méndez, que las consiguió y que las vive en este momento, que yo siento que sería un regalo para esa niña que soñaba en Azua con vivir lo que vive, con estar en la televisión, con tener todo lo que tiene”, reflexionó.