Francisca Lachapel: el verdadero motivo por el que no cortaba el pelo a su hijo mayor

A pesar de las críticas, por mucho tiempo Francisca Lachapel se negó a cortarle el pelo a su hijo Gennaro, quien lucía una impresionante y rizada melena. La conductora que acaba de dar a luz a su segundo hijo, Franco, compartió sus razones para no llevar a su primogénito a la peluquería… hasta ahora.

La conductora dominicana, quien usualmente comparte en redes sociales vistazos de su vida personal, su familia y su papel como mamá de Gennaro y ahora también de Franco, ha enfrentó por mucho tiempo los comentarios de sus seguidores sobre el aspecto cabello de su hijo pequeño. Muchos internautas le cuestionaban por qué su hijo lucía el pelo largo.

Ante las críticas y los ataques, Francesca Lachapel explicó hace un tiempo que la imagen de su hijo no debía ser cuestionada por los internautas. “A mí nadie desde afuera me va a obligar a que le corte el pelo a mi hijo”, dijo hace meses la conductora, según consigna People en español.

Y enfatizó en que su look era a gusto de ambos: “Mi muchacho es mío, no le quiero cortar el cabello, se me hace divino. A él no le molesta, él no lo ha pedido, a mí no me molesta; cuando yo lo sienta o cuando mi hijo en algún momento me lo pida o cuando se me ilumine la vida y yo entienda que sí se lo tengo que cortar”, dijo ante las críticas.

Francisca Lachapel le corta el pelo a su hijo Gennaro



El momento que esperaba Francisca Lachapel para llevar a su hijo Gennaro a la peluquería llegó a finales de febrero de 2024. La conductora dominicana compartió un video con sus 4,5 millones de seguidores en Instagram, en el cual quedó retratado el primer corte de pelo de su hijo.

Francisca compartió imágenes del primer corte de cabello de Gennaro. Foto: Instagram @francisca

“Y dicen que no hay fecha que no se cumpla … Bueno, pues, llego el día en que cortamos el cabello de Gennaro. Yo sufrí, él no. ¡Me sorprendió! ¿Quieren ver cómo quedó?”, escribió la conductora en la publicación de la primera parte del cambio de imagen de su hijo, en la cual no muestra el resultado final.

Durante su visita a la peluquería, Gennaro luce tranquilo y entretenido con el teléfono móvil de su mamá. Mientras que Francisca se ve un poco acongojada por el momento, que sin duda marca un antes y un después en la vida del pequeño, que cumplirá tres años el próximo julio.