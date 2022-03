Francia anunció este jueves que ha inmovilizado un yate del oligarca ruso Igor Setchine, dirigente de la compañía petrolera estatal Rosneft, el primero del que se incauta en el marco de las sanciones internacionales a personalidades vinculadas al régimen de Vladímir Putin.



El Ministerio de Economía y Finanzas explicó en un comunicado que fueron agentes de las aduanas los que procedieron a requisar el Amore Vero en los astilleros del puerto de La Ciotat, en la costa mediterránea francesa, al que había llegado el 3 de enero para proceder a una serie de reparaciones.



En principio, el yate debía permanecer hasta el 1 de abril en el astillero, pero se estaba preparando para salir y ante el riesgo de que saliera de las aguas jurisdiccionales, las autoridades francesas decidieron incautarlo.



Sobre la base del dispositivo europeo de sanciones formalizado por la Unión Europea el pasado 28 de febrero para castigar a Rusia por su invasión de Ucrania, ha quedado inmovilizado.



El ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, agradeció la actuación a los agentes de aduanas en su misión de hacer "respetar las sanciones de la Unión Europea contra los allegados del poder ruso".



Se trata del primer bien requisado por sus funcionarios, que están identificando todos los activos financieros, bienes y propiedades de las 488 personalidades rusas objeto de las sanciones que pueden estar en Francia, un número que podría incrementarse en el futuro.

Tres yates que, según los medios, son propiedad de oligarcas rusos han sido inmovilizados por las autoridades alemanas en un astillero de Hamburgo, Alemania. Foto: iStock

Inmovilizaciones en Alemania

Tres yates que, según los medios, son propiedad de oligarcas rusos han sido inmovilizados por las autoridades alemanas en un astillero de Hamburgo (norte), mientras se estudia la posibilidad de incautarlos como parte de las sanciones contra Rusia.



Las embarcaciones se encuentran en el astillero de Blohm + Voss (B+V) y entre ellos se cuenta el "Dilbar", uno de los mayores yates privados del mundo con 156 metros de eslora y propiedad presuntamente del magnate Alisher Burjanovich Usmanov.



De acuerdo con el Índice de Multimillonarios de la agencia Bloomberg, el yate, que estaba siendo sometido a reparaciones, tiene un valor estimado de 594 millones de dólares (536 millones de euros).



En el dique seco de B+V se encuentra también el "Luna", construido en 2010 por encargo de Roman Abramovich, hasta ahora propietario del club de fútbol Chelsea, que lo habría vendido en 2014 al empresario azerí Farjad Ajmédov.

Roman Abramovich, multimillonario ruso radicado en Londres y cercano amigo de Putin. Foto: EFE

La autoridad financiera de Hamburgo informó, en declaraciones citadas por la revista especializada "Float", que la policía aduanera está examinando la posibilidad de incautar las embarcaciones con motivo de las sanciones contra empresarios rusos vinculados a la guerra en Ucrania.



Eso sólo será posible "si los bienes en cuestión están sometidos a sanciones. No abandonará el puerto ningún yate al que no le esté permitido," indicó una portavoz de las autoridades de Hamburgo, según "Float".



Alisher Usmanov, un magnate cercano al presidente ruso, Vladimir Putin, con intereses en la industria de la minería, la metalurgia y las telecomunicaciones, posee además varias villas en la localidad alemana de Rottach (sur).



Varios cientos de vecinos se manifestaron este miércoles con el mensaje de que el multimillonario, que está en la lista europea de sanciones, no es bienvenido en el lugar mientras continúe la guerra en Ucrania.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE

