El pago de cientos de millones de dólares de Fox News para resolver un caso de difamación no pone fin a sus problemas legales, ya que la cadena se enfrenta a otras demandas de accionistas por su difusión de teorías de conspiración electoral.



El gigante de las noticias acordó el martes pagar 787,5 millones de dólares a la empresa de tecnología de votación Dominion, que la demandó por informar falsamente que sus urnas electrónicas se utilizaron para amañar en contra de Donald Trump las elecciones de 2020.



¿Qué otros procesos enfrenta?

El pago a Dominion

Fox aceptó este martes pagar 787,5 millones de dólares en un acuerdo con Dominion Voting Systems para evitar en el último momento un juicio por difamación en el que la compañía de máquinas de votación acusaba a la cadena de televisión de difundir falsedades sobre un supuesto fraude en las elecciones estadounidenses de 2020.



La cantidad es algo menos de la mitad de la indemnización que Dominion buscaba con la demanda que presentó en marzo de 2021 contra el canal conservador por sus denuncias falsas, en respaldo al expresidente Donald Trump (2017-2021), de que la empresa había manipulado las elecciones presidenciales en las que se impuso el demócrata Joe Biden.



(Lea también: Exclusiva: los temas que tratarán Biden y Petro en su reunión en Washington)

Facebook Twitter Linkedin

La cadena se enfrenta a otras demandas de accionistas por su difusión de teorías de conspiración electoral. Foto: EFE

Fox evitó así un juicio de mucha notoriedad que se hubiera convertido en un desfile de personalidades de Fox, incluido su propietario, el magnate Rupert Murdoch, y su presentador estrella, Tucker Carlson.



Los analistas habían vaticinado que podría ser uno de los juicios por difamación más trascendentales de la historia jurídica de Estados Unidos.



Las diligencias del proceso ya habían puesto a la cadena conservadora al desnudo con la publicación de los correos y SMS que mostraban que algunas de sus estrellas, y hasta el propio Murdoch, no creían en absoluto, en noviembre de 2020, que la elección hubiese sido amañada, aunque ante las cámaras aseguraban lo contrario.



(Además: ¿Por qué los líos con la justicia le pueden costar la presidencia a Trump?)



Dominion, cuyas máquinas de votación electrónica fueron utilizadas en 28 estados en la presidencial que ganó el demócrata Joe Biden, fue la bestia negra de Trump, que acusó a la empresa, sin pruebas, de haber sido trucadas.

La cadena conservadora, que sigue siendo la más vista en Estados Unidos, quería convertir este juicio en un caso emblemático de la libertad de prensa, ya que según ella, era legítimo dar la palabra al campo de Trump cuando contestaba el resultado y "esencial para la búsqueda de la verdad" dejar hablar a todas las partes.



Dominion se apoyaba en las discusiones internas para sostener que Fox News mentía deliberadamente, para no perder a parte de una audiencia que apoyaba a Trump.

Facebook Twitter Linkedin

Dominion fue la bestia negra de Trump, que acusó a la empresa, sin pruebas, de haber sido trucadas. Foto: AFP

Medios estadounidenses reportaron que los presentadores del canal no tendrán que admitir ni disculparse ante la audiencia por difundir falsedades, lo cual probablemente enfadaría a sus fieles espectadores.



En el centro del juicio iba a estar si Fox News emitió a sabiendas las falsedades. Para ganar el pleito, Dominion tendría que haber demostrado "real malicia", es decir, que Fox sabía que la información era errónea o que tuvo un "desprecio imprudente" por la verdad.



Desde 1964, en materia de medios de comunicación, la demostración es un listón alto que constituye uno de los pilares de la legislación estadounidense.



(Lea también: ¿Trump retirará su candidatura presidencial por proceso en su contra? Esto dijo)

Otros procesos judiciales

En paralelo al caso Dominion la compañía de tecnología electoral Smartmatic demandó a Fox News por difamación y pide 2.700 millones de dólares por daños y perjuicios.



"El litigio de Dominion expuso parte de la mala conducta y el daño causado por desinformación de Fox. Smartmatic sacará a la luz el resto", dijo J. Erik Connolly, abogado de Smartmatic. Añadió que la compañía estaba "comprometida a limpiar su nombre, recuperar el severo daño sufrido y responsabilizar a Fox de socavar la democracia".

Facebook Twitter Linkedin

La compañía de tecnología electoral Smartmatic demandó a Fox News por difamación. Foto: EFE

Smartmatic demandó a Fox News ante un tribunal del estado de Nueva York en febrero de 2021, alegando que la cadena emitió a sabiendas más de 100 afirmaciones falsas de que su tecnología se utilizó para amañar votos a favor de Joe Biden.



Un portavoz de Fox News no respondió a una solicitud de comentarios, pero en declaraciones anteriores la cadena negó las acusaciones.



La denuncia de Smartmatic cita comentarios del ex abogado de Trump Rudy Giuliani y de presentadores como Lou Dobbs y Jeanine Pirro.



En febrero, un tribunal de apelaciones de Nueva York rechazó la petición de Fox News de desestimar el caso. Aún no se ha fijado fecha para el juicio.



(Puede leer: Pagos secretos a portero y a exconejita Playboy: los casos que salpican a Trump)



Además, el mes pasado, una productora de Fox News presentó dos demandas contra la cadena, alegando que sus abogados la coaccionaron para que prestara falso testimonio y además denunció un "ambiente de trabajo hostil".



Fox, según algunos informes, también enfrenta otras demandas de accionistas que la acusan de incumplir sus deberes fiduciarios en la cobertura de las denuncias de Trump.



Murdoch admitió que en el caso Dominion algunos presentadores habían "respaldado" la mentira de Trump, pero negó que la cadena hubiera alentado esas afirmaciones, según los documentos judiciales presentados por Dominion.

ANGIE RUIZ

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con AFP y EFE