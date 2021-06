Personas sin techo crean su propio poblado debajo de una autopista

En la ciudad de Oakland, ubicada en el estado de California, (EE. UU.) existe una comunidad de personas ‘sin techo’, como se les conoce, quienes decidieron rebelarse ante las condiciones de vida inseguras e insalubres.



(Además: Facebook veta a Donald Trump por dos años).

¿Qué hicieron? crearon todo un pequeño poblado bajo una autopista.



Según la agencia ‘EFE’, en este espacio residencial artesanal cuentan con duchas, una cocina, huertos, una tienda y hasta una clínica.

Facebook Twitter Linkedin

Kathy es quien dio detalles de la construcción de las casas. Foto: John G. Mabanglo. EFE

"Aquí me siento segura. Esta es una zona neutral, y además hace que me suba la autoestima. Aquí vengo a comer, a ayudar y a conectar con otras personas", declaró Kathy a la agencia.



(Le puede interesar: Profesor le dio sus zapatos a su alumno para que se pudiera graduar).



Esta mujer vive sin hogar desde hace seis años y es una víctima de violencia doméstica. Contó a la agencia todo el esfuerzo y dedicación que los voluntarios han puesto en la construcción del pequeño poblado.

Kathy fue la guía de los reporteros de ‘EFE’ y les dio un recorrido por el ‘barrio’ bajo la autopista.



Todo fue construido con materiales reciclados y nombrado como ‘Cob on Wood’ (Arcilla en Wood, por su traducción al español) dado que está junto a una calle con ese mismo nombre.



(Siga leyendo: ¿En qué consiste el 'racismo climático' de Estados Unidos?

Casas decoradas

La comunidad construyó pequeñas casas de adobe, las cuales son creadas con materiales reciclados. Estas estructuras han sido decoradas con flores y pinturas llamativas que embellecen las fachadas.



(Además: El discurso pro-aborto de una estudiante en plena ceremonia de grado).



Lo insólito es que lograron condicionar servicios como luz y agua. De hecho, Kathy dijo que tienen un horno para pizzas, un escenario y una cabaña para pasar la noche, todo ello debidamente señalizado.

Las casas fueron construidas con materiales reciclables. Foto: John G. Mabanglo. EFE Los servicios y comida son totalmente gratuitos. Foto: John G. Mabanglo. EFE En el lugar se ofrece acompañamiento a las personas que lo necesiten. Foto: John G. Mabanglo. EFE Kathy contó que lleva seis años viviendo en la calle. Foto: John G. Mabanglo. EFE Las construcciones fueron pintadas para hacer lucir más pintoresco el lugar. Foto: John G. Mabanglo. EFE

El ‘barrio’ se ubica debajo de los carriles que dirigen al puente que conecta Oakland con San Francisco.



A principios de este año, tres organizaciones locales (Essential Food and Medicine, Artists Building Communities y Living Earth Structures) impulsaron la construcción de ’Cob on Wood’.



"La adicción, la desnutrición, las enfermedades... en cierta manera son violencia, porque al lado tienes una economía enormemente rica y con todos los recursos para ponerle fin", declaró Ashel Seasunz Eldridge, el cofundador de Essential Food and Medicine.



(Le puede interesar: ¿Es oficial? primeras fotos del 'nuevo romance' de JLo y Ben Affleck).



‘EFE’ supo que es difícil estimar una cifra exacta de cuántas personas pasan por allí para comer, ducharse, cambiarse de ropa o ir por algunos productos sanitarios de la tienda (los cuales son totalmente gratuitos), usar los servicios de la clínica (operada por personal sanitario voluntario) y conocer a otras personas. Es, en definitiva, un pequeño suburbio independiente.



La iniciativa es financiada por medio de donaciones, además, las organizaciones promotoras manejan los recursos y brindan con la gestión de la comunidad.

Independencia y actividades

"Empezamos esto porque no queremos tener que depender completamente de los recursos del Ayuntamiento. Queremos ser independientes, demostrar que podemos valernos por nosotros mismos", declaró Leajay Harper, quien es responsable de la cocina del lugar.



(Le recomendamos: Niña prodigio: a sus 2 años tiene un coeficiente intelectual de 146).

Facebook Twitter Linkedin

En el refugio se les ofrecen diversas actividades y pasatiempo a las personas sin hogar. Foto: John G. Mabanglo. EFE

Además de ofrecer comidas nutritivas y con vegetales frescos, la comunidad organiza cada domingo una cena grupal con pizzas preparadas en un horno de leña y espectáculos protagonizados por los propios miembros, en los que cada uno muestra sus habilidades artísticas.



Pese a las buenas intenciones de esta comunidad, el poblado vive bajo la amenaza de desahucio, ya que se ha alzado sin permiso en terrenos del Departamento de Transporte de California (Caltrans).



(Siga leyendo: Kim Kardashian muestra los regalos que le dio Maluma).

El desahucio

Los avisos han preocupado tanto a los voluntarios como a las personas que asisten al lugar.



(Además: Un loro canta rock clásico y se vuelve viral en redes).

Facebook Twitter Linkedin

'Major' pasa gran parte de su tiempo en el lugar. Foto: John G. Mabanglo. EFE

"Caltrans nos dice que por ahora no tenemos que sufrir por las construcciones, pero que podrían forzar a los residentes a desplazarse. ¿De qué sirve tener un pueblo si no hay nadie que habite en él?", puntualizó Xochitl Bernadette Moreno, una de las impulsoras de ‘Cob on Wood’.



"Esto es más que una comunidad para mí. Este es mi mundo. Antes estaba en la calle y me prometí a mí mismo que saldría adelante. Ahora tengo algo a lo que aspirar", dijo ‘Major’, un habitante de la comunidad.



(Siga leyendo: Presentador de BBC sale a aire en pantaloneta en pleno set).



El mismo hombre aseguró pasar más del 80 por ciento de su tiempo dentro del campamento. Por ello asegura estar preocupado por el futuro de su pequeño lugar en un país que, según él, no les ofrece ninguna seguridad.

Dilema de personas sin hogar en EE. UU.

Según la agencia ‘EFE’, se calcula que en el país norteamericano existen más de medio millón de personas sin hogar.



Es un problema nacional que se manifiesta, en mayor medida, dentro de regiones acaudaladas como el área de la Bahía de San Francisco, conocida por tener una de las mayores rentas per cápita del país.



(Le recomendamos: ‘Superman brasileño’ quiso detener un bus con la mano y casi muere).

Facebook Twitter Linkedin

Hay más de medio millón de personas que viven en las calles estadounidenses. Foto: John G. Mabanglo. EFE



Sin embargo, esa ciudad, y poblaciones aledañas como Oakland, Berkeley y San José, se han visto afectadas e incapaces de dar una respuesta óptima a esta devastadora situación, la cual en los últimos años iba al alza y que con la pandemia se ha disparado.



(Además: Polémica: 'Youtuber' pegó con cinta a un hombre contra un helicóptero).



Según la misma agencia, se ha presentado un aumento sin precedentes de gente viviendo en la calle y en precarios campamentos al lado de las autopistas.

Tendencias EL TIEMPO

*Con información de EFE

Más noticias