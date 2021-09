11S: así fue la conmemoración a 20 años de los ataques terroristas

EFE/EPA/JIM LO SCALZO

El expresidente George Bush y Laura Bush, su esposa, participaron en la ceremonia en honor a los pasajeros del Vuelo 93. Este se estrelló en Shanksville, Pensilvania, mientras los pasajeros intentaban recuperar el control de otro avión secuestrado por terroristas ese 11 de septiembre de 2001. Murieron 44 personas.



Por su parte, Donal Trump, ex primer mandatario de Estados Unidos, no estuvo en ninguna de las conmemoraciones de Nueva York, el Pentágono o Pensilvania. En cambio, asistió a un evento de boxeo en el 'Hard Rock Hotel and Casino', en Florida.