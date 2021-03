Juez imputa un nuevo cargo al expolicía acusado de asesinar a Floyd

El juez estadounidense Peter Cahill imputó ayer al expolicía Derek Chauvin con un nuevo cargo, de asesinato en tercer grado, por la muerte de George Floyd, que desencadenó el año pasado una ola de protestas raciales en todo EE. UU.



Cahill tomó esta decisión luego de que el Tribunal Supremo estatal de Minnesota optó por no aceptar una apelación de la defensa de Chauvin frente al nuevo cargo. Con esta nueva imputación, Chauvin afronta, además, los cargos de asesinato en segundo grado y de homicidio en segundo grado.



El exagente blanco fue grabado el 25 de mayo de 2020 por cámaras de seguridad y celulares de transeúntes mientras presionaba su rodilla durante 8 minutos y 46 segundos contra el cuello de Floyd, quien se quejó de que no podía respirar y finalmente falleció asfixiado.



Con la admisión del tercer cargo, el jurado tendrá otra opción para condenar a Chauvin si considera que sus acciones no suponen un asesinato en segundo grado, el cual implica que no ha sido premeditado pero que había intención de matar, mientras que el tercer grado indica que no tenía dicha intención o que hubo una negligencia que acabó en la muerte de la víctima.

El juicio contra Derek Chauvin será el primero del caso. Los de los otros tres expolicías implicados se iniciarán en agosto. Foto: AFP

De ser condenado por asesinato en segundo grado, el expolicía podría afrontar una pena máxima de 40 años, mientras que el cargo de asesinato por tercer grado puede suponerle 25 años en la cárcel.



Se espera que el juicio contra Chauvin comience el 29 de marzo, luego de que se complete el jurado compuesto por 12 miembros.



EFE

