Floridense de corazón recomienda los destinos turísticos ocultos del Estado del Sol

Florida es uno de los destinos más atractivos de Estados Unidos. Ya sea para vivir o vacacionar, este lugar lo tiene todo, un clima cálido, ofertas de entretenimiento de clase mundial, una gran vida nocturna y múltiples actividades deportivas y artísticas. Sin embargo, a pesar de recibir millones de visitas cada año, hay joyas ocultas que incluso los habitantes no suelen conocer.

Quienes conocen el Estado del Sol seguramente se han sentido atraídos por su belleza natural de islas tropicales, espesos bosques y manantiales de agua dulce, pero también por todas las opciones para pasar un buen rato, comer delicioso y hacer compras. No obstante, quienes deseen ver a Florida desde una perspectiva diferente deben conocer las recomendaciones de Skye Sherman, especialista en viajes que en la revista Travel and leisure, dio a conocer cuáles son, en su opinión, los lugares más bellos del estado que no todos conocen.

Las joyas ocultas de Florida



Además de compartir su propia experiencia, tras vivir toda su vida en el estado, Skye Sherman también recurrió a la opinión de la bloguera de Florida Amanda Conkel y a Dana Young, presidenta y directora ejecutiva de Visit Florida. La conclusión es que en el estado hay 26 lugares hermosos que van desde parques nacionales hasta pequeñas islas. A continuación compartimos 15 de las opciones más destacadas.

Three Sisters Springs

Ubicado en Crystal River, es un manantial en el que se puede nadar con manatíes y solo se puede llegar a través de un bote privado o kayak.

Distrito histórico Art Déco de Miami Beach

En este lugar se podrá conocer la antigua casa del diseñador de moda italiano Gianni Versace e incluso cenar ahí para después disfrutar de la mayor concentración de este tipo de arte de las décadas 20 y 30.

Boneyard Beach

​Es una playa poco transitada llena de restos de robles gigantes blanqueados que cubren la arena.

Parque Nacional Everglades

​Las personas pueden entrar en contacto con la naturaleza y recorrer su enorme extensión que alberga cientos de especies de aves y otros animales como caimanes.

Parque Nacional Everglades Foto: nps.gov

Museo Morikami

Pocos saben que este lugar alguna vez fue una colonia agrícola japonesa que hoy consta de senderos naturales y bosques de pinos en donde los visitantes pueden enamorarse de los jardines, ver una enorme colección de bonsáis y estanques koi.

The Dalí

​El Dalí un atractivo edificio que forma el museo Salvador Dalí. Su estructura es una burbuja de vidrio geodésica que vale la pena ver por dentro y por fuera para descubrir una gran colección de obras del renombrado artista.

Parque Nacional Dry Tortugas

​Este increíble lugar está casi en su totalidad por debajo del agua por lo que solo se puede acceder en hidroavión o barco para disfrutar de su mar azul e historia. Los visitantes podrán admirar sus arrecifes de coral, bancos de arena, vida marina y aves.

Parque Nacional Tortugas Secas Foto: visittheusa.mx

Weeki Wachee

En este lugar se puede hacer kayak para atravesar el río de color azul verdoso, un lugar ideal para relajarse y disfrutar de la naturaleza que incluye manatíes y peces. incluso tiene un espectáculo de sirenas, una tradición que data de 1947.

Key West

Este lugar en los Cayos de Florida es conocido por sus hermosos paisajes, sus sitios históricos y su arquitectura, pero cuando cae la noche cuenta con una animada vida nocturna. Los visitantes se encontrarán con malabaristas, músicos y acróbatas en las calles.

Reserva Blowing Rocks

Al pasear por este lugar los visitantes pueden encontrar la costa bordeada de piedra caliza y, durante la marea alta, el océano choca con las rocas creando un espectáculo imponente.

Condado de Ocala

Nombrada como la capital mundial del caballo, permite a los visitantes entrar en contacto con la naturaleza, presenciar competencias ecuestres, navegar en kayak, acampa, caminar por sus senderos, andar en bicicleta, tirarse por la tirolesa o visitar el manantial histórico Devil's Den.

Museo y Jardines de Vizcaya

Aunque la mayoría de los turistas van a Miami a tomar el sol, este monumento histórico es una propiedad frente al mar que data de 1916 y cuenta con 32 habitaciones y 10 jardines que deleitarán la vista.

Museo de Arte John y Mable Ringling

Ubicado en Sarasota, cuenta con una amplia exposición que difícilmente se puede recorrer en un día, pero no solo eso, también tiene un extenso jardín que en primavera se llena de flores.

Pantano de Okefenokee

Este lugar se ubica entre la frontera de Florida y Georgia se trata de un espacio de 438.000 acres de humedades pocos profundos, hogar de muchas especies amenazadas.

Jardín Botánico McKee

En este lugar se pueden admirar más de 10.000 plantas nativas y tropicales incluidas flores carnívoras que atrapan moscas, una colección premiada de orquídeas y algunos de los nenúfares más grandes y famosos. Esta puede ser una visita familiar pues cuenta con un jardín infantil especial para los más pequeños.