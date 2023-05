Un proyecto de ley que ha sido catalogado como de los más agresivos de todo el país para combatir la inmigración ilegal continuó avanzando en el Congreso de la Florida, aunque con cambios sustanciales que han suavizado algunos de sus aspectos más polémicos.



El viernes de la semana pasada el proyecto, impulsado por los republicanos y el gobernador Ron DeSantis, fue aprobado por el Senado estatal e inició su trámite en la Cámara donde se espera que reciba la luz verde.



De ser así, el proyecto pasaría al escritorio de DeSantis antes de que finalice el mes y la ley entraría en vigor a partir de julio del presente año.

Sin embargo en el borrador que se aprobó el viernes y que ahora hace su curso en la Cámara desaparecieron o fueron ajustadas tres de las provisiones que habían generado más críticas entre demócratas, grupos pro inmigrantes e iglesias.



Inicialmente, el proyecto elevaba cargos criminales, con sanciones hasta 5 años de cárcel, a cualquier personas que transportara o diera albergue a un ilegal en el estado. Bajo esa redacción, desde familiares legales hasta sacerdotes, monjas, activistas y arrendadores de vivienda enfrentaban la posibilidad de ir a prisión por ayudar consciente o inconscientemente a un ilegal.



Inicialmente, el proyecto elevaba cargos criminales, con sanciones hasta 5 años de cárcel, a cualquier personas que transportara o diera albergue a un ilegal en el estado. Foto: EFE

En el nuevo texto, solo se castiga a personas que transporten a ilegales a la Florida pero desde otro estado pero sin hacer mención de su movilización dentro del estado o por brindarles refugio o un lugar donde vivir.



Otra de las provisiones originales, impulsada por DeSantis, exigía a todos los empleadores privados utilizar el programa E-Verify para establecer si una persona tenía permiso para trabajar e incluía fuertes sanciones para los infractores.



El programa siempre ha sido cuestionado por los empleadores pues es propenso a errores y muy oneroso de aplicar. Pero, sobre todo, porque muchos en la práctica -especialmente en los sectores de hotelería y turismo, agricultura, jardinería, y construcción, dependen de una mano de obra que está compuesta por ilegales.

El proyecto de ley presentado por los republicanos busca aplicar las propuestas antiinmigrantes de DeSantis. Foto: AFP

Esto nos va salir muy caro por que muchos ilegales

no van a acudir a los hospitales para servicios preventivos por miedo

De acuerdo con datos del Migration Policy Institute en Florida viven al menos 800.000 ilegales. De ellos el 20 por ciento son colombianos o venezolanos.



En la nueva versión, la exigencia es solo para empresas que tengan más de 25 empleados.



Así mismo, otras de las medidas impedía ofrecer a los ilegales los precios reducidos en las matrículas universitarias a que tienen derechos los residentes del estado. Algo que afectaba directamente a los llamados "dreamers" o ilegales que fueron traídos a EE.UU. siendo niños y desde entonces no conocen otro país.



En la versión aprobada por el Senado ya no se hace mención de esta prohibición.



En gran medida, los tres cambios fueron el resultado de un gran esfuerzo de lobby tanto del sector empresarial -que necesita empleados- como de grupos religiosos y de derechos humanos que ofrecen servicios a esta población.



"Era una legislación terrible e inhumana. Puedo entender la frustración que existe ante un sistema migratorio que no funciona. Lo que no es justo es descargar eso contra los inmigrantes", dice el Arzobispo de Miami Thomas Wenski.

Facebook Twitter Linkedin

De acuerdo con datos del Migration Policy Institute en la Florida viven al menos 800.000 ilegales. De ellos el 20 por ciento son colombianos o venezolanos. Foto: Archivo EL TIEMPO

Un esfuerzo que está cimentado en votos, pues tanto las iglesias como los empresarios tienen mucho poder en un estado que es considerado vital para los intereses del partido republicano.



Y lo mismo puede decirse del poder de la comunidad de inmigrantes pues una cuarta parte de la población de la Florida tiene este origen y pesa a la hora de definir ganadores y perdedores en los comicios.



Aún así el proyecto contiene duras medidas que siguen siendo cuestionadas por sus detractores para los que se trata de una iniciativa "draconiana" que volverá a la Florida un estado policial.



Además de perseguir a los que transporten a ilegales -nadie sabe en la práctica cómo un policía va a determinar quién está entrando a ilegales desde otro estado- y el requerimiento de E-Verify para empresas con más de 25 trabajadores, hay otras medidas polémicas.

Facebook Twitter Linkedin

De acuerdo con el senador Blaise Ingoglia, uno de las autores de proyecto, lo que se busca no es perseguir a los inmigrantes legales ni volver a la Florida un estado inhóspito Foto: Guillermo Arias. AFP

Como, por ejemplo, el proyecto invalida las licencias de conducir emitidas a inmigrantes indocumentados por otros estados, exige a los hospitales recopilar y compartir información sobre el estado migratorio de todos los pacientes, impide a los gobiernos locales emitir cualquier tipo de identificación a quien no pueda demostrar su estatus legal y elimina una disposición anterior aprobada por el también ex gobernador republicano de Florida, Rick Scott, que daba acceso al Colegio de Abogados de Florida (el Bar) a indocumentados graduados de las facultades de derecho en el estado.



"Esto nos va salir muy caro por que muchos ilegales no van a acudir a los hospitales para servicios preventivos por miedo a ser reportados y, cuando lo hagan ya será cuando están muy enfermos. Va causar una crisis en salud", decía la senadora demócrata Lori Berman al comentar uno de los aspectos que más le preocupan de la ley.



Pero de acuerdo con el senador Blaise Ingoglia, uno de las autores de proyecto, lo que se busca no es perseguir a los inmigrantes legales ni volver a la Florida un estado inhóspito, sin desestimular la inmigración ilegal tanto al estado como al país.



"¿Cómo vamos a frenar esta crisis si muchos estados le ofrecen a los ilegales trabajos, educación gratuita, servicios médicos y hasta licencias de educación? ¿Dónde está el incentivo en eso para que vengan pero de manera legal?", afirmó Ingoglia al defender su iniciativa.

SERGIO GÓMEZ MASERI

WASHINGTON

Corresponsal de EL TIEMPO