Florida: le diagnosticaron un tumor cerebral gracias a una 'selfie' que se tomó

una mujer de Florida no se imaginó que ello sería la clave para que le diagnosticaran un tumor cerebral. Muchas personas aman tomarse fotos. Ya sea porque les gusta la apariencia que tienen en ese momento, porque están al lado de una persona que les importa o por el lugar, tener un autorretrato, es cada vez más sencillo y común. Sin embargo,

Megan Troutwine viajó a la ciudad de Nueva York, hace ya ocho años, para visitar a su primo, Tony Martínez, quien vivía en Harlem. La mujer disfrutó de divertidos momentos al lado de su familia y, por supuesto, no paró de tomarse fotografías en los distintos atractivos de la ciudad. Entre los lugares que visitaron, mientras estaban en Midtown, estuvo el Rockefeller Center en donde se tomó una selfie junto a la fuente, fotografía que cambiaría su vida.

Cuando la mujer vio la imagen algo llamó su atención. Se podía ver cómo su párpado estaba caído, por lo que decidió comentarlo con su neurólogo. Por precaución, el especialista decidió pedirle una resonancia magnética y poco tiempo después recibió la mala noticia, habían encontrado una masa dentro de su cerebro que estaba creciendo a un ritmo agresivo.

La mujer compartió con The New York Post que le habían detectado meningioma, que es la forma más común de cáncer cerebral. "Este diagnóstico es difícil", dijo.

Inicialmente, la sometieron a tratamiento y le realizaron una cirugía para poder extirpar el tumor. Desafortunadamente, durante el proceso de seguimiento se dieron cuenta de que había otro, en ese caso, un glioma, lo que significaba que continuaría creciendo lentamente y que probablemente necesitaría seguimiento de por vida.

Megan Troutwine recibió un desolador diagnóstico. Foto:Instagram @its_me_megan_t Compartir

El diagnóstico de la mujer de Florida era peor de lo que esperaba

le han diagnosticado ya cáncer de mama y útero. Además del nuevo tumor descubierto en su cerebro los médicos se dieron cuenta de que portaba la mutación del gen PTEN, lo que la pone en mayor riesgo de desarrollar otros tipos de cáncer. De hecho, según ha compartido,

Pero Troutwine mantiene la esperanza y trata de ver todo de la manera más positiva. Ha declarado que gracias a su condición ha tenido la oportunidad de conocer a algunas de las personas más genuinas e inspiradoras. "El cáncer no fue mi primera opción, pero no cambiaría donde estoy ni lo que he pasado por nada", afirmó.