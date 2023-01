La Agencia para la Administración de Atención Médica de Florida (AHCA) envió un recordatorio a los proveedores de medicamentos puntualizando que las píldoras abortivas continúan por ley prohibidas en las farmacias y que las infracciones podrían generar "sanciones penales", según un medio local.



De acuerdo con WLRN-FM, la principal estación de radio pública para el sur de

Florida y los Cayos, con sede en Miami, la AHCA envió un correo electrónico a los proveedores de medicamentos para alertar sobre el cumplimiento de la ley, a pesar de que una reciente decisión federal permite ampliar el acceso a las píldoras abortivas en las farmacias.

El pasado 3 de enero, la Administración de Alimentos y Fármacos de EE. UU. (FDA), encargada de dar permisos para la comercialización de medicamentos, actualizó su normativa sobre las píldoras abortivas de mifepristona para permitir su venta en las cadenas de farmacias, como CVS o Walgreens.



Según las nuevas directrices, las farmacias pueden ofrecer el medicamento si ha sido recetado por un médico y cumplen ciertos requisitos, a diferencia de lo que ha venido sucediendo hasta el momento, en donde solo los facultativos y clínicas certificadas podían dispensarlo.



La mifepristona, aprobada en 2000 por la FDA, puede ser empleada para interrumpir el embarazo antes de finalizar el tercer mes de gestación y, de acuerdo con Guttmacher Institute, los abortos con este tipo de medicamento han supuesto el 54 % de las interrupciones de embarazos en EE. UU. en los dos últimos años.



(Puede leer: ¿Qué cambios trae la venta de pastillas abortivas en farmacias de EE. UU.?)

Protestas a favor del derecho al aborto en Estados Unidos.

En Florida, sin embargo, los pacientes no pueden obtener las píldoras en una farmacia ni pedir que se las envíen por correo. En su lugar, deben programar dos citas con un médico en un centro autorizado y obtener el protocolo de dos pastillas del especialista.



La primera pastilla debe tomarse delante del médico, subraya WLRN-FM.

Activistas defensoras del acceso al aborto en EE. UU. alertaron este miércoles de una ofensiva de los antiabortistas contra las pastillas que permiten interrumpir el embarazo.



(Además: Francia: diputados aprueban inscribir el derecho al aborto en la Constitución)



La directora del Proyecto EMAA, Kirsten Moore, dijo en una rueda de prensa telefónica que siete meses después de que el Tribunal Supremo retirara las garantías legales al derecho al aborto en EE. UU. están viendo cómo los antiabortistas tienen ahora como blanco la medicación para abortar.



En ese sentido, indicó que hay intentos que buscan prohibir medicinas aprobadas por la Administración de Alimentos y Fármacos de EE. UU. (FDA, en inglés).

Gente en casi la mitad del país vivirá en estados hostiles a los cuidados abortivos y se verá forzada a viajar a otros estados FACEBOOK

Moore indicó que políticos en 19 estados del país han prohibido las consultas médicas telemáticas relativas a la píldora abortiva. "No tiene precedentes que los políticos revoquen la autoridad de la FDA y bloqueen el acceso a medicación aprobada por la FDA", lamentó.



Agregó que los antiabortistas están amenazando con organizar protestas contra farmacias que ofrezcan la píldora abortiva para "crear un ambiente de miedo e intimidación como llevan décadas haciendo fuera de clínicas" que ofrecen servicios de aborto.



Moore recordó, además, que los detractores de ese derecho han presentado una demanda ante una corte de Texas para forzar una prohibición del aborto a nivel nacional.

Mujeres a favor del aborto protestan tras el fallo de la Corte Suprema de EE. UU

La presidenta de "All* Above All", Morgan Hopkins, por su parte, trazó un mapa de las restricciones al aborto en el país e indicó que este procedimiento "está prohibido o no está disponible en 21 estados".



(Siga leyendo: Joe Biden dice que su prioridad legislativa para 2023 será proteger el aborto)



Asimismo, hay otros tres estados donde es posible sea prohibido, Montana, Nebraska y Iowa: "Esto significa que gente en casi la mitad del país vivirá en estados hostiles a los cuidados abortivos y se verá forzada a viajar a otros estados, a veces a miles de millas", avisó.



El próximo domingo, se cumplirá el 50 aniversario del fallo "Roe contra Wade" del Tribunal Supremo por el que se legalizó el aborto en EE. UU. en 1973, aunque esta sentencia fue revocada por la propia corte, actualmente de mayoría conservadora, en junio pasado.

*Con información de AFP y EFE

