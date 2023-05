Desde este lunes, Florida se convirtió en el único estado de EE. UU. donde la violación sexual de un menor podría ser castigada con la pena de muerte.



Eso luego de que el gobernador del estado, Ron DeSantis, firmara un proyecto aprobado por el Congreso estatal que eleva a "crimen capital" la violación de un menor de 12 años y permite a los fiscales buscar ese tipo de castigo.

La ley, que entraría en vigor a partir de octubre de este año, también establece una pena mínima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para los que abusen sexualmente a esos menores de edad.



De acuerdo con la medida, los fiscales que busquen la pena de muerte para los infractores tendrán que establecer primero dos criterios adicionales: que el violador ya tiene un récord por abusos sexuales en el pasado y que poseía algún tipo de custodia. En otras palabras la pena máxima se aplicaría a los reincidentes y personas en una posición de poder sobre el menor.



El gobernador de Florida, Ron DeSantis. Foto: Paul Hennessy/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

La ley, y esto lo reconocieron tanto los legisladores como el propio DeSantis, es inconstitucional en este momento y por lo tanto lo más probable es que sea bloqueada temporalmente hasta que llegue a la Corte Suprema de Justicia, que tendría la última palabra.



Estados Unidos es uno de los pocos países del mundo donde la pena de muerte aún es permitida. Eso gracias a una sentencia de esta misma corte que la reinstituyó desde 1976. Pero no todos los estados la contemplan. A la fecha hay 27 estados del país donde es permitida y otros 23 donde no.

En donde es permitida, el castigo se reserva para quien cometa un "crimen capital". Aunque esa categoría incluye ofensas como la traición o el secuestro de una autoridad, en la práctica está reservada solo a aquellos sentenciados por un homicidio.



De hecho, en el 2008 la Corte se pronunció al respecto de manera formal al fallar, precisamente, sobre la violación de un menor en el estado de Luisiana.



El año anterior, un jurado en ese estado autorizó la aplicación de la pena de muerte contra Patrick Kennedy por haber violado a su hijastra de tan solo 8 años.



Aunque la Corte Suprema ya había establecido en sentencia previa que la violación sexual de un adulto no podía ser castigada con la pena máxima, no se había pronunciando para el caso de un menor.



En sentencia divida (5-4) la Corte de ese entonces bloqueó la ejecución de Kennedy alegando que la pena de muerte no se podía aplicar para casos donde la víctima no hubiese perecido.



Desde entonces, el precedente es que no es constitucional ejecutar a alguien si el crimen del que se le acusa no tiene como agravante el asesinato.

En EE. UU., la pena capital está reservada solo a aquellos sentenciados por un homicidio. Foto: iStock

Abogados defensores y trabajadores sociales que manejan casos de niños estuvieron de acuerdo con la sentencia de la Corte argumentando que las víctimas de abuso sexual infantil pueden estar menos dispuestas a hablar si su agresor -que en muchos casos es un familiar- va ser ejecutado.



Otros, como el Centro para la Información sobre la Pena de Muerte, también alegaron que los violadores de niños estarían más inclinados a matar a sus víctimas si supieran que enfrentan la pena capital por sus crímenes.



Pero de acuerdo con DeSantis, la corte "se equivocó" en esa sentencia y por lo tanto la ley aprobada lo que busca en el fondo es enmendar ese error.



La apuesta del gobernador es que la actual corte, donde los conservadores tiene una mayoría de 6-3, podría revesar ese precedente y permitir que Florida y otros estados amplíen los criterios para decretar la pena capital.



“Este proyecto de ley establece un procedimiento para poder impugnar ese precedente. En Florida creemos que los peores delitos merecen el peor castigo”, dijo DeSantis.



La ley establece que las penas de muerte que se decreten mientras falla la Corte Suprema podrían ser reversadas en caso de que el máximo tribunal no les de la razón.



La nueva medida aprobada en Florida se suma a otra iniciativa aprobada este año y firmada por DeSantis que también modifica los alcances de la pena de muerte en el estado.



Ron DeSantis, gobernador de Florida. Foto: AFP

El mes pasado entró en vigor una disposición que elimina el requisito de veredictos unánimes del jurado durante la fase de sentencia de los casos de pena capital.



Bajo este nuevo estándar se establece que solo es necesario que 8 entre los 12 miembros del jurado estén de acuerdo a la hora de decretar la pena de muerte, uno de los umbrales más bajos de todo el país.



El cambio se desató luego de que un jurado no llegara a un veredicto unánime de pena de muerte contra Nikolas Cruz, el joven que asesinó a 17 estudiantes de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en el 2017.



Se especula que DeSantis está próximo a lanzar su candidatura a la nominación del Partido Republicano para las presidenciales del 2024 y su mano dura frente a abusadores de menores y otros criminales hacen parte de una plataforma política con la que quiere seducir a los votantes más conservadores del país.

Y que incluye otros temas que resuenan mucho entre esta población, como las nuevas medidas que están por aprobarse para frenar la inmigración de ilegales al estado, la prohibición de libros que tengan contenido sexual o racial en escuelas, oposición a que se discuta con menores temas de identidad de género y que se elimine las menciones a cambio climático y protección del medio ambiente en la contratación pública.

