Florida: ¿estudiantes pagos? La controversial idea que proponen para las escuelas

Recientemente, una asociación de Florida propuso una reglamentación para las escuelas que generó mucha controversia y debate entre los padres y la comunidad educativa. De acuerdo con lo que establecería la regla, los estudiantes de preparatoria que se desempeñen en algún deporte y que generen el interés de un patrocinador podrían recibir dinero por la venta de su imagen.

Dentro de los distintos caminos profesionales que las personas pueden tomar en Estados Unidos, uno de los más deseados por los niños y adolescentes es el de ser deportista. A partir de destacarse en las distintas disciplinas que existen y que generan interés a lo largo y ancho del país, muchos esperan poder construir una carrera profesional.

Por ese motivo, ya a nivel escolar hay mucho interés por las competencias y deportes. En ese sentido, una asociación de Florida lanzó una propuesta que generó polémica y que dio lugar a la discusión sobre el involucramiento con conductas profesionales que deberían poder tener los adolescentes.

Una escuela de Florida propuso que adolescentes deportistas puedan vender su imagen

Según consignó News Channel 8, la Florida High School Athletic Association lanzó la iniciativa para que los jóvenes deportistas puedan monetizar su nombre e imagen mientras compiten en algún deporte durante la preparatoria. En la propuesta, se incluyeron ciertas restricciones para los estudiantes: no podrán publicitar su imagen en entretenimiento para adultos, alcohol o apuestas; no podrán utilizar el uniforme o nombre de su escuela en cualquiera de los acuerdos; y no podrán aceptar un nuevo trato si se transfirieron de escuela durante la temporada.

La iniciativa propone que los estudiantes deportistas de las preparatorias en Florida puedan vender su imagen. Foto: Instagram @fhsaa

De acuerdo con testimonios que citó el mencionado medio, las opiniones no tardaron en dividirse entre los padres. Mientras algunos consideraron esto una buena idea y no vieron motivos para evitar que los estudiantes ya consigan ingresos antes de terminar su etapa escolar, otros consideraron que no es apropiado y que los jóvenes atletas deberían esperar a crecer para poder obtener dinero de un patrocinio.