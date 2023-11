Florida: ¿es legal comer mientras conduce? El reglamento de tránsito habla de eso

En ocasiones la agitada vida impide realizar actividades básicas como comer en los horarios establecidos. Afortunadamente en ciudades como Florida existen cientos de opciones para disfrutar de un buen platillo, incluso si no se tiene tiempo, pues muchos restaurantes cuentan con ventanillas para ordenar y recoger el pedido desde el auto. Pero una vez que se tiene, ¿está permitido comerlo durante el recorrido o esto puede ocasionar una multa?

Dado que muchos restaurantes cuentan con la opción de ordenar desde el auto, se podría considerar que conducir mientras se van comiendo unas papas o un pedazo de pizza no debería ser un problema para las autoridades. La realidad es que si bien en las leyes de tránsito no se especifica nada sobre comer, sí podría generar una infracción.

La multa por comer mientras se conduce en el estado de Florida



La mayoría podría pensar que conducir mientras se come algo sencillo como un bocadillo y un café no debería representar un problema. La realidad es que a las autoridades no les interesa qué tipo de comida se esté consumiendo, pero sí que las personas no tengan las manos al volante o que pierdan atención por realizar otra actividad.

De acuerdo con el Departamento de Transporte de Florida, actividades que impliquen distraerse de la conducción como comer, ajustar la radio o tratar con niños no son actividades ilegales, pero sí pueden generar infracciones.

El artículo 316 de los estatutos de Florida habla sobre la conducción descuidada y menciona que cualquier persona que maneje un vehículo de manera que ponga en peligro la vida y la propiedad de alguien más puede ser acreedora a una infracción de tránsito.

Así, cuando una persona quiere realizar una actividad adicional mientras está manejando, por ejemplo comer, corre el riesgo de desviar el auto, acelerar o reducir su velocidad de manera abrupta, es decir tener una conducta de manejo peligroso, lo que permite a una autoridad levantar una multa que puede llegar a costar hasta US$500.

Y si por comer en el auto se llega a provocar un accidente, el conductor puede ser acusado de conducción temeraria, en ese caso se pueden enfrentar hasta 90 días de prisión y una multa de US$500 por un primer delito, y hasta seis meses y US$1.000 por reincidencia.

Las personas deben dejar de suponer que la mayoría de los accidentes de tráfico ocasionados por distractores tienen que ver con los teléfonos móviles, el ir comiendo mientras se conduce también implica un grado de riesgo.

Los conductores siempre deben prestar atención al camino. Foto: Archivo EL TIEMPO

Finalmente otra regla que vale la pena tomar en cuenta, aunque es bastante evidente para la mayoría, es que no es posible consumir ningún tipo de bebida alcohólica mientras se conduce. De hecho, las autoridades pueden detener y multar a un conductor si lleva, por ejemplo, una lata de cerveza abierta, incluso si no planeaba beberla en ese momento.