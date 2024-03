Florida: el paso a paso para tramitar un Real ID en el estado

Para quienes vivan en el estado y tengan la intención de tramitar un Real ID, el sitio web oficial del Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV, por sus siglas en inglés) establece claramente cuáles son los requisitos y pasos a seguir en el proceso. Mediante la presentación de documentos que prueben la identidad y una cita con un sitio habilitado, se puede conseguir fácilmente.

Aunque todavía no es un requisito, contar con un documento que tenga la certificación de Real ID será necesario a partir del 7 de mayo de 2025 para abordar aviones comerciales que tengan la regulación federal de Estados Unidos. Por ese motivo, es importante que los ciudadanos de distintos estados realicen el proceso mientras todavía reste tiempo hasta la fecha de vencimiento.

De acuerdo con lo que establecen las autoridades de las diversas localidades, tanto en licencias de conducir como en tarjetas de identificación, se puede reconocer un Real ID con una estrella ubicada en la esquina superior derecha. En el caso de Florida, se emiten desde enero de 2010, pero todavía hay muchos habitantes que no la tienen.

Según lo que indica la web oficial del FLHSMV, para obtener un Real ID por primera vez, el trámite se debe realizar de manera presencial. Los interesados pueden dirigirse al sitio www.flhsmv.gov/locations para consultar cuál es la oficina o centro habilitado más cercano a su ubicación. Aunque se puede concurrir de manera espontánea, la entidad recomienda realizar una cita previamente. Una vez allí, le indicarán al ciudadano cuál es la información a completar y los pasos a seguir.

Además, desde enero del 2020, las renovaciones de documentación que no tienen Real ID no pueden realizarse en línea. En caso de tener tanto identificación como licencia de conducir con esta diferenciación, una de las dos será reemplazada en la próxima renovación, ya que no se pueden tener dos Real ID.

Los requisitos para tramitar un Real ID en Florida. Foto: FLHSMV

La documentación necesaria para tramitar el Real ID en Florida

Indistintamente del lugar de nacimiento, todos los solicitantes deberán contar con tarjeta de Seguridad Social o comprobante del número de seguro social y dos documentos que prueben la residencia principal. En el caso de quienes sean ciudadanos de Estados Unidos, los requisitos para validar la identidad también incluyen presentar uno de los siguientes documentos:

Pasaporte estadounidense vigente. Certificado de nacimiento original o con copia certificada. Informe consular de nacimiento en el exterior. Certificado de naturalización emitido por el Departamento de Seguridad Nacional. Certificado de ciudadanía. Documento de cambio de nombre ordenado por una corte, certificado de matrimonio, o decreto de divorcio (en casos donde el nombre actual y el de la identificación no coincidan).

En el caso de los no ciudadanos, para tramitar un Real ID en cualquier sitio habilitado de Florida, es necesario presentar algún documento del siguiente listado: