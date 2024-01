Florida: salió de casa y al llegar se encontró con solo la mitad de su vivienda

Una mujer de Florida fue víctima de un extraño robo tras poner su casa en venta. Un día, al volver del trabajo, la madre soltera del condado de Orange quedó sorprendida al descubrir que la entrada a su casa había desaparecido. Horas antes, la cámara de seguridad captó en video el momento en que un bulldozer levantó el camino de cemento y dejó solo la tierra, en lo que parece ser una elaborada estafa.

“Llego a casa, y ¡el camino de mi entrada no estaba!”, contó Amanda Brochu a WFTV. La dueña de la propiedad, dijo que estaba sorprendida por este delito y angustiada, ya que ella necesita vender esa casa para poder cumplir con el compromiso de compra de otro inmueble en la zona de Apopka.

¿Cómo sucedió el robo en Florida?



Tras poner su casa en el mercado, un día Amanda descubrió a un grupo de trabajadores de la construcción tomando medidas de la entrada de su propiedad. Su hijo contó al menos cinco hombres. Al acercarse a preguntarles de qué se trataba aquello, el contratista contó que había sido contactado para realizar un presupuesto por el dueño de la propiedad, un hombre identificado como Andre.

De acuerdo con el contratista y los mensajes de texto que mostró a Amanda, Andre le habría pedido que tomara medidas de la entrada y le enviara un presupuesto para reemplazar el concreto del estacionamiento de la casa. Sin embargo, cuando el especialista quiso reunirse con el supuesto cliente, el hombre dijo que estaba fuera de la ciudad y, al pedirle prueba de propiedad y pago por adelantado, Andre cortó comunicación.

Amanda reportó el incidente a las autoridades, quienes hablaron con los contratistas. “Luego de que la policía habló con ellos, me llamaron y dijeron que él dijo que había sido un error, que tenía mal la dirección y que nada más estaba pasando”, contó Amanda. Sin embargo, una semana después, mientras ella estaba fuera de casa, un bulldozer levantó el pavimento de su entrada.

“Nadie tiene ninguna información de quién hizo esto, nadie realmente vio nada en el barrio, y ahora me quedo sin entrada. El costo para reemplazarla es astronómico y estoy buscando algún tipo de ayuda para no perder la oportunidad de comprar mi casa para siempre que mis hijos ya se han enamorado”, escribió Amanda Brochu en su campaña de Go Fund Me, en donde pidió donaciones para resarcir el daño.

La cámara del timbre de casa de Amanda captó el momento en que un bulldozer levantó el pavimento de la entrada. Foto: Amanda Brochu

¿Por qué robaron la entrada de su casa?



Al parecer, el daño a la casa de Amanda fue un resultado colateral a una estafa diseñada para robar dinero a los contratistas, de acuerdo con Opera News. El fraude consiste en engañar a los trabajadores de la construcción, al hacerse pasar por el dueño de una propiedad que está en venta y pedir que realice un presupuesto para distintas mejoras.

Una vez que se tiene el presupuesto, los delincuentes envían un cheque por una cantidad mayor a los contratistas y luego se ponen en contacto para explicar que hubo un error y solicitar el reembolso de la diferencia. Para cuando el contratista se da cuenta de que recibió un cheque sin fondos, es muy probable que ya haya perdido dinero y empezado un trabajo.

La buena noticia es que, luego de la atención que ha recibido el caso de Amanda, un patrocinador se ofreció a hacerse cargo del costo de reemplazar la entrada y actualmente están esperando los permisos necesarios para iniciar la obra, por lo que Amanda ha dicho que lo recaudado en su cuenta de Go Fund Me será donado a una asociación sin fines de lucro, señala Opera News.