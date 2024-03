Florida: el alarmante efecto que vive esta ciudad por los indocumentados (no es Miami)

Los habitantes de Hialeah, la segunda ciudad más grande del Condado de Miami-Dade, ha visto llegar a un número cada vez mayor de inmigrantes, principalmente cubanos. Si bien este destino siempre ha estado entre los favoritos para los migrantes de esa nacionalidad, recientemente los ciudadanos han denunciado que la ciudad se está transformando y no precisamente de una manera positiva.

Entre las quejas, documentadas por el medio CNN, está la creciente cantidad de autos en las calles. Aunque usualmente era rápido y sencillo transitar en esta ciudad, cada vez hay más tráfico, afirmó una ciudadana que, dijo, lleva 40 años viviendo en el condado y nunca había visto algo similar.

Al respecto, el alcalde Esteban Bovo, dijo al medio que también están viendo un impacto importante en los servicios públicos. "Sí vemos algunas cosas que nos preocupan. El incremento de los alquileres de los departamentos, el tráfico, muchos muchachos llegando a las escuelas".

A pesar de que la presencia de los migrantes no es poco común en la zona, de acuerdo con las autoridades, el número ha crecido de manera muy importante en los últimos años. En opinión del alcalde, de la cantidad de migrantes cubanos que llegan al país, entre 50 y 70 por ciento terminan en el sur de Florida, y la mitad de ellos en Hilaleah.

Uno de los problemas más apremiantes de la situación es que las rentas de los departamentos han ido a la alza, debido a la creciente demanda y, considerando que la mayoría de los inmigrantes no tienen trabajo, muchos se han visto obligados a quedarse en lugares como contenedores, bodegas y estacionamientos.

Las autoridades, y la propia comunidad de Hialeah, ya han detectado que la mayoría de los migrantes que se instalan en la zona son de origen cubano, y las razones para ello indican que la situación no cambiará.

Según los entrevistados por CNN, la razón es que cada vez más personas están llegando al lugar en donde ya habita su familia. Por otra parte, otros señalan que a donde sea que se vaya hay personas que hablan español. "Es un lugar más parecido a Cuba, quizá por eso es que todos vienen acá", dijo uno de los residentes que, señaló, desde hace años formó una vida en el condado.

Aunque podría parecer una zona atractiva, ante el panorama el alcalde advirtió: "Esto no es Nueva York, esto no es California, no es una ciudad grande que quizá puedan asumir toda la carga". En esa misma línea, aseguró que