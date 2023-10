Así funciona MetroConnect, el nuevo transporte gratuito de Miami-Dade

Desde el 2 de octubre, el condado estadounidense de Miami-Dade, Florida, puso en funcionamiento MetroConnect, un servicio que acercará a los usuarios a la estación de transporte público a la que necesiten llegar. La herramienta es gratuita y no tiene límite de viajes, siempre y cuando quien pida el traslado se encuentre dentro de la zona de cobertura.

La nueva plataforma, que fue presentada mediante un comunicado que se publicó en el sitio web oficial del condado, presenta a esta herramienta como una versión mejorada de GoConnect. Como si se tratara de pedir un Uber, los usuarios pueden solicitar un viaje en auto que los acerque a la estación de transporte público que requieran.

A pesar de que tiene algunas condiciones y reglas, el viaje será totalmente gratuito y permitirá a los habitantes de Miami-Dade ahorrar tiempo en sus viajes. En lo que respecta a las diferencias con la plataforma anterior, el comunicado especificó que MetroConnect ampliará la cobertura de cuatro a diez zonas.

Dónde se puede usar MetroConnect, el transporte de Miami-Dade

La información oficial indica que la nueva plataforma estará disponible en las siguientes zonas del condado:

North Dade Civic Center Westchester Kendall North Kendall South Dadeland North Dadeland South Transit Way Cutler Bay South Dade

Cómo usar MetroConnect, el servicio de transporte de Miami-Dade

Para utilizar la plataforma, solo será necesario descargar la aplicación en App Store o Google Play y pedir el viaje. En caso de no querer hacerlo de esta manera, está disponible el número de teléfono 786-321-5842 para esto y otras consultas de los clientes.

MetroConnect es gratuito y está en funcionamiento desde el 2 de octubre Foto: Sitio web oficial Miami-Dade

Cuáles son las reglas de MetroConnect, el servicio de Miami-Dade

Entre los requisitos, se exige ser mayor de 16 años o viajar con un adulto en caso de no serlo. Además, los pasajeros tienen prohibido consumir alimentos y fumar dentro de los vehículos y deben limitar la cantidad de artículos personales para no molestar la experiencia de otras personas que usen el servicio. Una vez dentro del auto, la ruta del viaje no puede ser modificada.