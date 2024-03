Florida aprueba nueva polémica ley para cambiar el plan educativo de las escuelas

estado de Florida dio luz verde a una controvertida legislación que modifica el plan educativo de las escuelas públicas. La ley incluye varias disposiciones, entre las que se destacan la obligatoriedad de enseñar la historia del comunismo y la creación del Instituto para la Libertad en las Américas en el Miami Dade College. El. La ley incluye varias disposiciones, entre las que se destacan la obligatoriedad de enseñar la historia del comunismo y la creación del Instituto para la Libertad en las Américas en el Miami Dade College.

La nueva ley, que entrará en vigor el 1 de julio de 2024, establece que a partir del año escolar 2026-2027, las escuelas públicas deberán incluir la enseñanza de la historia del comunismo, según consta en el texto oficial que se puede consultar en el sitio web del Senado de Florida. Esta medida, que busca proporcionar a los estudiantes un entendimiento más completo de los regímenes comunistas y sus consecuencias, ha generado opiniones divididas entre defensores y críticos.

Además, la legislación crea el Instituto para la Libertad en las Américas en el Miami Dade College, con el propósito de promover la democracia y los ideales de una sociedad libre en la región. Este instituto, ubicado en la Freedom Tower, colaborará estrechamente con el Adam Smith Center for Economic Freedom para ofrecer programas académicos y eventos que fomenten el conocimiento sobre la libertad política, económica y social.

¿Cuál es el impacto y la controversia en torno a la nueva ley educativa en Florida?

La ley también introduce modificaciones en instituciones educativas y programas de estudio existentes, como el cambio de nombre del Adam Smith Center for the Study of Economic Freedom por el Adam Smith Center for Economic Freedom, con el objetivo de enfocarse en la promoción de la libertad económica.

Creación del Instituto para la Libertad en las Américas busca promover la democracia regional.

Si bien algunos defensores de la legislación la ven como una oportunidad para ampliar la comprensión de los estudiantes sobre sistemas políticos y económicos, los críticos la consideran una medida innecesaria que puede politizar la educación y sesgar el plan de estudios, según el documento aprobado por el Congreso estatal.

La ley fue aprobada por 106 votos y pasará a la oficina del gobernador Ron DeSantis para su eventual firma y promulgación. Los próximos pasos incluirán su implementación en el sistema educativo, lo que implicará ajustes en los programas de estudio y la creación de nuevos recursos.