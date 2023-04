En pocas semanas, si todo sale como está previsto, el estado de Florida se convertirá en uno de los lugares más inhóspitos para los inmigrantes ilegales —y quizá también legales— de todo Estados Unidos.



Eso gracias a un nuevo proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes y que está en curso en el Senado, que se da por descontado que avanzará sin problemas dado el control que tiene el Partido Republicano sobre este órgano del Legislativo.



Se trata de una iniciativa promovida por el gobernador Ron DeSantis bajo la premisa de que su estado no puede convertirse en santuario para este tipo de población indocumentada.



Las medidas han sido descritas desde ya como las más restrictivas que se aprueban en el país en casi 15 años y solo comparables con legislaciones introducidas la década pasada por Arizona y Texas, dos estados fronterizos con México.



Las duras medidas son impulsadas por el gobernador Ron DeSantis. Foto: Cristóbal Herrera. EFE

A grandes rasgos, las medidas contemplan penas de cárcel de hasta 5 años para cualquier persona que transporte, albergue o dé trabajo a un ilegal. Así mismo, exigen a los hospitales averiguar el estatus migratorio de sus pacientes y compartir esta información con las autoridades. También se invalidan las licencias de conducción otorgadsa por otros estados a ilegales y se impide el ingreso de personas sin estatus legal al colegio de abogados del estado (Florida Bar).



Paralelamente, DeSantis está empujando otra legislación que impediría que los ilegales, entre ellos los llamados dreamers o jóvenes que llegaron irregularmente al país siendo jóvenes, puedan acceder a las tarifas reducidas que ofrecen las universidades a los residentes del estado. Algo que era legal en Florida desde hace casi 10 años luego de que otro gobernador republicano (el hoy senador Rick Scott) lo autorizara.



El argumento DeSantis y de quienes respaldan las medidas es que los ilegales se han convertido en un oneroso costo para el estado, el cual termina subsidiando gastos educativos y en salud para personas que violaron las leyes y que además estrechan el mercado laboral.



De paso, sostienen, es una forma de hacer frente a la marea récord de migrantes que está llegando a Estados Unidos por la frontera sur, muchos de los cuales se asientan en Florida.



Según datos de la gobernación, solo los costos en cubrimiento de salud para indocumentados ascienden a más de 300 millones de dólares anuales y cifras semejantes se registran en las facturas que terminan pagando las escuelas públicas a donde llegan sus hijos.

“No somos un estado antiinmigrante. Pero en este país hay leyes y hay una manera correcta y otra incorrecta de llegar. No estamos tratando de dañar o lastimar a los que están aquí de manera ilegal”, dijo recientemente la senadora estatal Debbie Mayfield.



Aunque sobre el papel las medidas tienen sentido, en la práctica generan mucha incertidumbre y temor.



Como está escrita, la ley convierte el transporte de un ilegal en una ofensa de tercer grado con penas de hasta 5 años de prisión. Pero eso incluiría, por ejemplo, la cárcel para una persona nacida en Estados Unidos que está transportando a un padre o pariente que es ilegal o un abogado que está llevando a su cliente a una corte migratoria.



Lo mismo sucede en los castigos por dar albergue: el propietario de un apartamento o casa terminaría tras las rejas por alquilar el inmueble a una familia ilegal o donde alguno de sus miembros es ilegal. Se estima, para ponerlo en contexto, que casi 800.000 residentes legales del estado viven con un ilegal.



En el caso de los empleadores pasaría lo mismo: estarían obligados a confirmar el estatus legal de una persona antes de dar trabajo, algo que no siempre es fácil. Pero más complejo aún, muchos en la industria se han comenzado a quejar ya que Florida y su enorme sector turístico y de servicios depende de esta población para suplir sus necesidades.



“Lo que podría hacer que DeSantis se vea bien con la extrema derecha en una candidatura a la elección presidencial es casi lo más destructivo y dañino que podría hacerle a su propio estado en términos laborales”, le dijo a The New York Times Mike Fernández, quien dirige un grupo de capital privado en Florida y es un miembro de la American Business Immigration Coalition, un grupo nacional bipartidista de líderes empresariales que abogan por una estrategia nacional cohesiva sobre inmigración.

Migrantes en México se lanzan al río Bravo para llegar a Estados Unidos. Foto: EFE/Abraham Pineda Jácome

Otro de las cosas que más preocupan es el requerimiento a los doctores y hospitales para que reporten a los ilegales. Si bien la ley no impide que les presenten servicio, muchos temen que los ilegales evitarán ir a los médicos por temor a ser denunciados, lo cual podría crear toda una crisis en salubridad.



En términos más generales, lo que tiene a los críticos con los pelos de punta es que se esté creando una especie de estado policial en la Florida en el que caerán legales e ilegales por igual y que se presta para el perfilamiento racial, pues se podría comenzar a exigir ‘papeles’ a personas en la calle simplemente por su apariencia.



Lo cual podría ser todo un dolor de cabeza en un estado donde uno de cada cinco habitantes es inmigrante.



“Este proyecto de ley lo que va a crear es una atmósfera en la que cualquier inmigrante, turista o incluso ciudadano puede ser detenido por su simple apariencia. Pero nadie, a menos que tenga poderes mentales, puede determinar el estatus migratorio de una persona solo con verlo”, sostiene Felipe Sousa, del Hope Community Center, una ONG que aboga por los derechos de los inmigrantes.



Lo más llamativo de estos proyectos que pronto serán ley en Florida es que parecen ir en contravía de las tendencias nacionales. A lo largo de la última década, muchos estados —incluyendo los más restrictivos como Arizona— les han apostado a políticas públicas que brindan alternativas a los inmigrantes indocumentados. Entre ellas atención médica, acceso a la educación superior, licencias de conducir y protección laboral.



En Arizona, por ejemplo, los votantes revocaron el año pasado una ley que les impedía acceder a la educación superior y el congreso estatal está considerando una propuesta para brindarles ayuda financiera.

Eso porque muchos han comprendido —unos por razones humanitarias y otros por puro pragmatismo— que esa población existe y es preferible considerarla que tapar el sol con un dedo.



Para muchos, el movimiento antiinmigración ilegal en la Florida responde a una narrativa política que se vende muy bien entre los republicanos más conservadores.

Prueba de ello es el mismo Trump, quien ganó las primarias del partido en el 2016 y luego las generales en parte por su retórica antiinmigrante que incluía la promesa de construir un muro en la frontera con México —que nunca construyó—.



Y DeSantis, que es quien más ha empujado las medidas, quiere llegar a esa carrera por la nominación republicana para las presidenciales (que incluirá a Trump) con las más firmes credenciales en el tema migratorio.



Pero algunos creen que la estrategia le podrá salir costosa, al menos en Florida, un estado que es clave en las elecciones.



“Muchas de las comunidades de inmigrantes en el sur de la Florida son, de hecho, personas que abandonaron países con gobiernos de izquierda —Cuba, Nicaragua y Venezuela— y aquí se han convertido en votantes bastante conservadores y forman una parte importante del Partido Republicano a nivel local. Toda gente que se verá afectada por estas medias o que conoce gente que lo será. Y que son comunidades que DeSantis necesita si quiere llegar lejos en una carrera presidencial”, sostiene Lisandro Pérez, profesor experto en temas latinoamericanos de John Jay College, en Nueva York.



Si será beneficioso o no, todavía es muy prematuro para saberlo. No lo es, sin embargo, el hecho de que en pocas semanas los inmigrantes en Florida comenzarán a vivir en un estado donde ya no son bienvenidos.



SERGIO GÓMEZ MASERI

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

WASHINGTON