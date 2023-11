Florida: ¿a partir de cuándo comenzará a amanecer más tarde?

Como cada año desde 2007, el segundo domingo de marzo a las 2 a.m., los relojes en Florida y la mayor parte de Estados Unidos se adelantaron una hora y permanecieron así durante alrededor de 8 meses debido al horario de verano que terminó el primer domingo de noviembre regresando al horario habitual.



Las personas tienen que habituarse a los cambios, pero para tomar sus previsiones vale la pena que conozcan cuáles son las predicciones con respecto a la salida y puesta del astro rey. A continuación conozca a partir de cuándo comenzará a amanecer un poco más tarde en el Estado del Sol.

Durante los últimos días seguramente los habitantes de Florida han notado que el sol se ha puesto cada vez más temprano. Si bien una de las razones es que se entró al horario de invierno, la realidad es que hay que entender cuál es la posición de Estados Unidos en la Tierra.

Recordemos que la Tierra está inclinada, por lo que hay momentos en el año en el que se recibe mayor cantidad de sol, es decir durante el verano, pero durante el invierno hay un alejamiento, lo que significa menos horas de luz. Como muestra de lo anterior, el próximo 22 de diciembre se tiene previsto que será el día más corto del año, cuando se experimentará la menor cantidad de horas de luz y el sol comenzará a ponerse más tarde en todo Estados Unidos.

¿A qué hora saldrá y se pondrá el sol en Florida?

Si bien los horarios del amanecer y atardecer varían según la zona que se analice, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) cuenta con una calculadora solar a través de la cual es posible conocer cuáles serán los horarios.

De acuerdo con dicha calculadora en el área de Tampa, Florida, a partir del 5 de noviembre y hasta la fecha, los amaneceres se han registrado en un horario de entre las 6:43 y 6:59 a.m.. Sin embargo, pronto comenzará a amanecer más tarde. A partir de hoy 27 de noviembre, el sol comenzará a salir alrededor de las 7 a.m., y el tiempo continuará aumentando hasta que el próximo 31 de diciembre se tiene previsto que salga hasta las 7:20 a.m.

En la misma zona se espera que los atardeceres mantengan un horario bastante regular, pues desde hace algunos días se han registrado a las 5:34 p.m. en promedio, horario que se mantendrá hasta la primera quincena de diciembre aproximadamente. Con respecto al momento en el que el sol tendrá su punto más alto durante los últimos días de noviembre, será alrededor de las 12:17 p.m.

En Florida amanecerá un poco más tarde. Foto: iStock

Efectos de la salida y puesta del sol



Se ha demostrado que las personas presentan mejores índices de felicidad cuando hay más tiempo de sol a lo largo del día. Desde reducir el estrés hasta mantener una buena salud ósea, la luz solar tiene diversos beneficios para la salud.

De acuerdo con la compañía de planes de salud Select Health, la luz solar regula el ritmo circadiano indicando al cuerpo cuándo aumentar o disminuir los niveles de melatonina, hormona que causa somnolencia y, además ayuda a disminuir los niveles de estrés.

El sol también brinda vitamina D al cuerpo la cual ayuda a mantener el calcio en los huesos y fortalecer el sistema inmunológico. Otro beneficio es aumentar el nivel de serotonina en el cuerpo para mejora el estado de ánimo y estar más concentrado.