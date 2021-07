Fiscalía acusará a la Organización Trump y su director financiero

La Organización Trump, el grupo familiar de Donald Trump, y su director financiero serán acusados el jueves de delitos fiscales por la Fiscalía de Nueva York, informaron el miércoles el varios medios estadounidenses, citando fuentes cercanas al caso.



Según el Wall Street Journal, el New York Times y el Washington Post, la acusación se referirá a los beneficios en especie otorgados al director financiero del holding, Allen Weisselberg, un leal entre los seguidores de Trump, y que supuestamente no fueron declarados al fisco.



Weisselberg debe ser presentado el jueves a un juez para que le informe los cargos de los que se le acusa, según los medios estadounidenses. Entonces, la inculpación debe hacerse pública.



El expresidente estadounidense y los miembros de su familia no deben preocuparse, al menos en un principio, por los fiscales que llevan dos años investigando a la empresa inmobiliaria, que también gestiona hoteles de lujo y clubes de golf.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Texas. Foto: Brandon Bell/Getty Images/AFP

La inculpación de Weisselberg se cree que tiene como objetivo presionarle para que acepte colaborar con los investigadores para proporcionar más pruebas a la acusación.



Solicitada hacia varias semanas, un gran jurado dio luz verde al fiscal de Manhattan, Cyrus Vance, para llevarla a cabo, según los tres diarios. De confirmarse las acusaciones, supondrían un revés para Trump, que insinúa que podría ser candidato en las elecciones presidenciales de 2024.



Sigue estando muy presente en la escena política, sigue siendo el hombre fuerte del Partido Republicano y la semana pasada reanudó los grandes mítines que le han caracterizado. Y este miércoles incluso fue a la frontera con México para denunciar la política migratoria de su sucesor, Joe Biden.



Weisselberg, contador de formación y con 73 años, hizo gran parte de su carrera en el imperio inmobiliario de la familia Trump, al que ingresó en 1973. Por su parte, el conglomerado empresarial afirma que los cargos en su contra son "políticos" y buscan "dañar" al expresidente.



AFP

