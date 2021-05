Fiscal abre investigación penal contra Organización Trump

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, dijo que su investigación sobre la Organización Trump, que había sido civil, se ha transformado en una investigación penal, lo que la convierte en la segunda funcionaria estatal que podría presentar cargos penales contra el expresidente.



(Lea aquí: ¿Cuantó pagó Joe Biden de impuestos federales en 2020?)

El propio Trump está siendo investigado en Georgia, donde el fiscal de distrito del condado de Fulton está indagando los contactos del expresidente con funcionarios locales. FACEBOOK

"Hemos informado a la organización Trump que nuestra investigación sobre la organización ya no es de naturaleza puramente civil. Ahora estamos investigando activamente a la organización Trump con carácter penal, junto con el fiscal de Manhattan. No tenemos comentarios adicionales en este momento", dijo Fabien Levy, portavoz de James, en un comunicado emitido el martes por la noche.



Uno de los focos de la investigación de James había sido la tasación de Seven Springs, una propiedad de Trump en 86 hectáreas en el condado de Westchester, a las afueras de Nueva York. Los investigadores de James han estado tratando de determinar si la empresa de Donald Trump entregó una tasación precisa de la propiedad cuando sirvió de base para unos US$21,1 millones en deducciones fiscales para donar una servidumbre de conservación para el año fiscal 2015.



No está claro si la investigación de James se ampliará a otras cuestiones fiscales, y su portavoz se negó a proporcionar más información. Un correo electrónico enviado después del horario normal de operaciones al departamento jurídico de la organización Trump, Alan Garten, no fue respondido de inmediato.



James, una demócrata, ha saltado a la fama en el último año al abordar casos de alto perfil, incluida una demanda que busca disolver la Asociación Nacional del Rifle e importantes casos contra Facebook Inc. y Google.

(Además: La Corte Suprema de EE. UU. acepta examinar un caso de aborto)

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS

En una entrevista a principios de este año, James dijo sobre la investigación de Trump que su oficina estaba "investigando posibles demandas civiles. En el caso de que descubramos alguna actividad criminal, cambiará la postura de nuestro caso".



El fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., también ha estado investigando al expresidente por posibles conductas delictivas, y es el único investigador conocido que tiene acceso a sus declaraciones de impuestos.



En un principio, Vance se centró en los reembolsos de la organización Trump de los pagos de dinero por silencio realizados en 2016 por Michael Cohen, el abogado personal del exmandatario, a las mujeres que afirmaban haber tenido aventuras con Trump. Desde entonces, su investigación se ha ampliado a una revisión más amplia de los negocios de la compañía, incluido si la organización Trump mintió para obtener líneas de crédito y exenciones fiscales.



En los últimos meses, los fiscales de Vance han estado examinando las transacciones financieras entre la organización Trump y la familia de Allen Weisselberg, director financiero de la organización Trump, en lo que parece ser un esfuerzo para que Weisselberg coopere con su investigación.



El propio Trump está siendo investigado en Georgia, donde el fiscal de distrito del condado de Fulton está indagando los contactos del expresidente con funcionarios locales como parte de un esfuerzo por cambiar el resultado de las elecciones de noviembre. No se han presentado cargos contra Trump o empleados de su empresa en ninguna de estas investigaciones, y es posible que nunca se presenten.



BLOOMBERG

