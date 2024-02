Fiscal de EE. UU. descarta cargos contra Biden, pero critica su pérdida de memoria

Un fiscal especial descartó cargos penales este jueves contra el presidente estadounidense Joe Biden por retención de documentos clasificados, pero lo describió como "un anciano bien intencionado y con mala memoria".



El informe quita un peso de encima a Biden, candidato a su reelección en las presidenciales de noviembre, que probablemente disputará contra su predecesor, el republicano Donald Trump.

Este último se enfrenta a un juicio penal por presuntamente haberse llevado muchos documentos confidenciales cuando abandonó la Casa Blanca y haberse negado a cooperar con los investigadores.



Sin embargo, el fiscal especial Hur estima que el actual presidente tiene la memoria tan mermada que ni siquiera recuerda en qué fecha fue vicepresidente y cuándo murió su hijo Beau, fallecido de cáncer en 2015.



Una portavoz de Trump, Karoline Leavitt, reaccionó con un mensaje en la red social X: "¿Cómo se supone que debemos confiar en su capacidad para liderar nuestro país si su memoria tiene 'limitaciones significativas'?"



Los republicanos calificaron el documento de "profundamente preocupante".



"Un hombre demasiado incapaz de rendir cuentas por la mala gestión de información clasificada ciertamente no es apto para el Despacho Oval", estimó el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, próximo a Trump.



La Casa Blanca dijo que está "satisfecha" con la decisión de no presentar cargos contra Biden, de 81 años, pero discrepa "con una serie de comentarios inexactos e inapropiados en el informe del fiscal especial".



Hur fue designado en enero de 2023 por el secretario de Justicia, Merrick Garland, después de que se encontraran documentos secretos en una casa de Biden en Wilmington (Delaware, noreste), y en una antigua oficina. Datan de cuando era vicepresidente (2009-2017) de Barack Obama.



El informe de 388 páginas afirma que Biden ha "retenido y divulgado intencionalmente materiales clasificados" después de dejar la vicepresidencia, mucho antes de derrotar a Trump en 2020.



Hur, previamente designado por Trump como fiscal principal del estado de Maryland, explica que agentes del FBI recuperaron documentos sobre asuntos militares y política exterior en Afganistán, entre otros asuntos.

Diferencia con Trump

"Concluimos que las pruebas no son suficientes para condenarlo y excluimos recomendar procesar a Biden por haber retenido los documentos clasificados de Afganistán", afirmó.



Descarta asimismo que un jurado quiera condenar a Biden.



A los investigadores les pareció un "anciano comprensivo, bien intencionado y con mala memoria", recalca, y considera "difícil convencer a un jurado de que debería condenarlo" cuando tiene más de 80 años.



Hur aprecia diferencias en los escándalos de documentos secretos de Biden y Trump.



Según la acusación, Trump "no sólo se negó a devolver los documentos durante muchos meses, sino que también obstruyó la justicia contratando a otros para destruir pruebas y luego mentir al respecto".



"Por el contrario, Biden entregó documentos clasificados a los Archivos Nacionales y al Departamento de Justicia, aceptó las búsquedas de múltiples lugares, incluidas sus casas, se presentó a una entrevista voluntaria y cooperó de otras maneras con la investigación", detalla.



Trump, de 77 años, se declaró no culpable en junio de múltiples cargos por retención ilegal de información de defensa nacional, conspiración para obstruir la justicia y declaraciones falsas.



El fiscal especial Jack Smith le acusa de haber puesto en peligro la seguridad nacional al retener información nuclear y de defensa ultrasecreta después de abandonar la Casa Blanca. Está previsto que sea juzgado en mayo.



