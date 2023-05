En el último día del Título 42, el caos y la desesperación fueron las sensaciones predominantes en la frontera entre Estados Unidos y México, donde miles de migrantes han intentado cruzar de forma masiva con tácticas como arrojarse al río Bravo y armar estampidas humanas.



En la frontera entre Matamoros, Tamaulipas, y Brownsville (Texas), al sur de Estados Unidos, los migrantes se han preparado estos días para el fin del Título 42, una norma sanitaria que permitía las expulsiones inmediatas de migrantes en la frontera. La medida, con la que las autoridades expulsaron a 2,7 millones de personas en casi tres años, precisamente, expira a última hora de este jueves.

En las horas previas, militares estadounidenses instalaron alambres de cuchillas enrolladas para evitar los cruces irregulares en la ribera del río Bravo para contener a los migrantes. Sin embargo, autoridades como la Alcaldía de El Paso (Texas) también dispusieron unas 4.500 camas para atender a las personas.



Según la Patrulla fronteriza de Estados Unidos, ya han detenido a 2.500 migrantes en las últimas 48 horas. 1.500 de estas personas ya han sido procesadas y enviadas a centros de dicho cuerpo de seguridad.



A pesar de las advertencias, los extranjeros siguieron lanzándose al agua para alcanzar suelo estadounidense y, aunque algunos han sido retornados por el mismo caudal hacia México, otros han logrado su paso, principalmente porque traen consigo menores de edad.



(Lea también: 'Nos humillaban', 'nos ataban, 'se reían de nosotros': colombianos expulsados de EE.UU.)

Facebook Twitter Linkedin

Campamento de migrantes improvisado en El Paso, Texas. Foto: AFP

Esto ocurre ante la incertidumbre que ha traído la entrada en vigor del Título 8, que implica “expulsiones rápidas y masivas de los ciudadanos migrantes que incumplan la normativa estadounidense” de ingreso a ese país.



“No sabemos qué otra ley venga que nos pueda amparar a nosotros, que nos pueda dar esa seguridad que vamos a pasar hacia Estados Unidos. Entonces tomamos la decisión de arriesgarnos”, declaró a Efe un venezolano que prefirió guardar el anonimato.



(Le puede interesar: Estados Unidos acusa de 'violentos' a migrantes por denuncias de colombianos deportados)

“Quedarnos aquí no, vamos para adelante, es para allá, para atrás ni para tomar impulso. Nosotros venimos del infierno, venimos de la selva y vamos para adelante”, dijo por su parte a Efe Darwin Mercado.



La normativa Título 8 establece consecuencias graves por cruzar la frontera, y habrá, además, una norma creada por el Gobierno que restringirá el acceso al asilo para las personas que buscan llegar a Estados Unidos por tierra.

Facebook Twitter Linkedin

Migrantes esperan a ser procesados por agentes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. tras cruzar ilegalmente en EE.UU., en Yuma, Arizona. Foto: EFE

La regulación, que se publicó este miércoles en el registro federal, califica como “no aptos” para solicitar asilo a los migrantes que crucen de manera irregular la frontera y que no hayan pedido protección en un tercer país durante su travesía hacia Estados Unidos.



La principal vía legal para solicitar asilo en ese país a disposición de las personas que lleguen a la frontera será a través de la aplicación móvil CBP One, que permite a los inmigrantes concertar citas con las autoridades para exponer sus casos.



(Puede leer: ¿Qué viene para migrantes en EE. UU. tras fin del Título 42 este jueves? Habla experto)



Los migrantes, sin embargo, aseguran que no dan crédito de que su futuro dependa de una aplicación móvil que además, según ellos, funciona mal. “Es algo insólito que una aplicación decida nuestra vida y nuestro futuro”, se quejó Jeremy de Pablos, un venezolano que lleva semanas acampando en Ciudad Juárez, en México.



Pero mientras miles de migrantes seguían este jueves tratando de cruzar la frontera, el Gobierno de Estados Unidos repitió lo que se ha convertido en su mantra en las últimas semanas: “La frontera sur no está abierta”, y no lo va a estar tras el levantamiento del Título 42.

Facebook Twitter Linkedin

Migrantes cruzan el Río Grande para intentar ingresar a los Estados Unidos. Foto: AFP

“Esto significa que si alguien llega a nuestra frontera sur después de la próxima medianoche presumiblemente no será apto para asilo y estará sujeto a consecuencias más graves por entrar ilegalmente”, dijo este jueves el secretario de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas.



Mayorkas asegura que la transición del Título 42 al 8 “será rápida”, con la ayuda de 24.000 agentes y oficiales de la patrulla fronteriza, pese a que “ya estamos viendo un alto número de interceptaciones (de migrantes) en ciertos sectores”.



(Siga leyendo: EE. UU.: ¿Qué es el Título 8, y cómo afecta a los migrantes en la frontera?)



Dos días antes, el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconoció que “será caótico por un tiempo”. Lo cierto es que el alto flujo migratorio que se viene presentando desde hace meses en la frontera sur estadounidense tienen en jaque a las autoridades.

Facebook Twitter Linkedin

San Ysidro, California, frontera entre Estados Unidos y México. Foto: AFP

“Durante la primera mitad de este año fiscal hemos expulsado a más de 665.000 personas, estamos llevando a cabo docenas de vuelos de deportación cada semana y seguimos aumentándolos”, agregó Mayorkas.



Los republicanos, por su parte, aprobaron este jueves en la Cámara Baja un proyecto que aboga por reanudar la construcción del muro en la frontera con México. La iniciativa no tiene visos de prosperar, pues los demócratas esperan bloquearla en el Senado.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con agencias