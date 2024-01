Filtran la canción de Belinda que sería para Nodal: 'de qué sirvió tatuarte mis ojos'

El misticismo en torno al regreso musical de Belinda ha ido en aumento luego de que se filtrara la supuesta letra de una canción, la cual sería dedicada Christian Nodal. Según especulan los seguidores de la cantante, el tema Cactus hará referencia a los amores pasados de la artista y será una “tiradera” para su exprometido.

Luego de 11 años, Belinda regresa a la música con el lanzamiento de Cactus. Para promocionar el material, la cantante ha presentado varios teasers que reflejan un estilo inspirado en el lejano Oeste, con carteles de búsqueda en los que aparecen los ojos de la artista y hombres vestidos de vaqueros. En los adelantos del tema, que se estrena oficialmente el 31 de enero, algunos seguidores de la artista han encontrado supuestas referencias a Christian Nodal.

Las pistas que indican que Cactus se trata de Nodal

De acuerdo a los seguidores de la artista, en los adelantos de Cactus que ha publicado Belinda en sus redes sociales aparecen varias pistas que hacen referencia a Christian Nodal, con quien la artista tuvo una relación entre 2020 y 2022. El noviazgo de los famosos terminó envuelto en un escándalo mediático, en donde él reveló mensajes de WhatsApp en los que ella le pedía dinero y ahora él ha formado una familia con la trapera argentina Cazzu.

Se especula que Cactus será un corrido tumbado en donde Belinda revelará lo que realmente piensa de Christian Nodal, ya que en los avances se puede ver un vaquero que se tatúa las iniciales de la cantante, quien luce un sombrero semejante al del intérprete. También aparece un tatuaje de los ojos de Belinda, que coincide con el que se hizo Nodal antes de que terminaran, solo que en el video esta mirada está llorando.

La letra filtrada de Cactus que sería “una tiradera” para Christian Nodal



De acuerdo a los seguidores de la artista, el regreso musical de Belinda será al estilo de Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, un tema lleno de indirectas para su expareja. Otros, apuntan que no solo hablará de Nodal, sino que usará la canción para abordar todas sus relaciones amorosas pasadas.

Unos días antes del lanzamiento oficial de Cactus, en redes sociales comenzó a circular la supuesta letra del nuevo tema de Belinda. “Al final no hay bien sin mal y el dolor se pasará. Yo volví, Beli-k. No fuiste lo que esperé de ti, carajo, como me hiciste sufrir. ¿De qué sirvió tatuarte mis ojos?, pa' luego borrarlos con otros. Yo nunca dije nada de ti y con mucha clase yo me fui”, se especula que dice la canción que estaría dedicada a Nodal.

“Hoy quiero sacar todo esto que llevo cargando en mi corazón, porque la terapia ayuda, pero la música sana más y al final no hay ni bien sin mal y el dolor se pasará”, sería otra estrofa de la canción, según circula en redes sociales.