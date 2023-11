Filtran confesiones de aliados a Trump asegurando que sí intervino en elecciones 2020

Antes de declararse culpables en el extenso caso de subversión electoral en el condado de Fulton, Atlanta, cuatro exaliados de Donald Trump grabaron testimonios con fiscales. Los videos de esas entrevistas fueron proporcionados a los abogados de los acusados previo al juicio, y esta semana fueron filtrados por fuentes desconocidas a The Washington Post y otros medios de comunicación.

Conocidos como proffers, tales testimonios son un avance de lo que los testigos podrían declarar en el juicio. Los testimonios de Jenna Ellis, Sidney Powell, Kenneth Chesebro y Scott Hall proporcionan una visión de los esfuerzos de Trump y sus aliados para anular las elecciones de 2020 en Georgia.

Los testimonios sugieren que Trump estaba decidido a permanecer en el poder, incluso a pesar de la falta de pruebas de fraude electoral. Ellis dijo que Scavino, un asistente de Trump, le dijo que Trump "no se iba a ir bajo ninguna circunstancia". Powell dijo que habría buscado la incautación de máquinas de votación si la hubieran nombrado fiscal especial.

Además, las declaraciones apuntan que los aliados de Trump estaban dispuestos a tomar medidas extremas para lograr sus objetivos. Chesebro dijo que un abogado de Trump estaba planeando reunirse con el vicepresidente Mike Pence para persuadirlo de rechazar a los electores de Biden. Hall, por su parte, dijo que gastó US$10.000 de su propio dinero para volar al condado de Coffee para observar la copia de datos electorales.

En general, los testimonios pintan un retrato de un Trump desesperado y sus aliados dispuestos a subvertir la democracia para mantenerlo en el poder. De los testimonios se desprende que Trump y sus aliados estaban convencidos de que habían ganado las elecciones, pero estaban dispuestos a mentir y manipular la verdad para permanecer en el poder.

Además, Trump y sus aliados estaban dispuestos a tomar medidas ilegales para anular las elecciones, incluso si eso significaba violar la ley o socavar la confianza en las elecciones estadounidenses. Los testimonios de Ellis, Powell, Chesebro y Hall son solo una parte de la evidencia que está siendo recopilada por el fiscal del condado de Fulton, en su investigación sobre los esfuerzos de Trump para anular las elecciones. La investigación está en curso y es posible que se produzcan más revelaciones en el futuro.

(Además le recomendamos: California enfrenta un llamativo problema respecto a los trabajadores agrícolas)

Facebook Twitter Linkedin

En mayo de 2023, el gran jurado del condado de Fulton emitió un acta de acusación contra Trump por los cargos de extorsión y conspiración para cometer extorsión, luego de las elecciones de 2020. Foto: EFE

Jenna Ellis

Ellis fue asistente del abogado Rudy Giuliani mientras realizaba numerosas afirmaciones falsas de fraude electoral ante legisladores de Georgia en una audiencia de diciembre de 2020. Se declaró culpable de un cargo grave de complicidad en declaraciones e informes falsos. En el video, comentó sobre una interacción en una fiesta navideña en la Casa Blanca podrían arrojar luz sobre los planes del expresidente y los de las personas a su alrededor.

El 19 de diciembre de 2020, Ellis, entonces asesora legal principal de la campaña de Trump, se encontró con Dan Scavino, alto asistente de Trump, quien agradeció a Ellis por su trabajo. "Le dije algo así como 'Lamento que no hayamos podido hacer más'”, dijo a los fiscales de Fulton, según la filtración. "Y él me dijo de manera emocionada: 'Bueno, no nos importa y no nos vamos a ir'... 'el jefe no se irá bajo ninguna circunstancia. Simplemente nos quedaremos en el poder'.

Sidney Powell

Después de las elecciones de 2020, Trump consideró brevemente nombrar a la abogada Powell como fiscal especial para investigar el fraude electoral. Powell le dijo a los fiscales que habría buscado la incautación de máquinas de votación si la hubieran nombrado fiscal especial. Powell se declaró culpable de seis cargos menores por su papel en la violación de datos electorales del condado de Coffee. Ella aún sostiene que las elecciones de 2020 fueron robadas y que el gobernador de Georgia, Brian Kemp, y el secretario de Estado Brad Raffensperger podrían haber estado involucrados.

"Habría considerado poner en práctica una disposición de (una orden ejecutiva preliminar) que hubiera permitido asegurar las máquinas en cuatro o cinco estados o ciudades y ver la posibilidad de hacer una revisión forense bipartidista o militar, o lo que todos acordaran, de las máquinas", dijo Powell, según la grabación. Cuando le preguntaron por qué dos republicanos ayudarían ilegalmente a que el demócrata Joe Biden se convirtiera en presidente, Powell sugirió que podrían haberse beneficiado del fraude electoral. "No sé. Tal vez no deberían ser el gobernador y el secretario de Estado… El problema es que no lo sabemos mientras tengamos estas malditas máquinas (de votación)".

(Le podría interesar: Trump se sincera sobre México en vísperas de 2024: "AMLO es mi amigo, le he sido leal")

Kenneth Chesebro

Chesebro habló con los fiscales sobre sus interacciones con el coprocesado y colega abogado John Eastman. Ambos fueron arquitectos del plan de Trump para utilizar electores presidenciales republicanos en estados que Biden ganó para anular las elecciones en las legislaturas estatales y en el Congreso. Chesebro se declaró culpable de un cargo grave de conspiración para presentar documentos falsos.

Chesebo dijo que estaba en Washington, D.C., el 6 de enero, por si la campaña de Trump lo necesitaba, dijo. Se mezcló en la multitud afuera del Capitolio y charló brevemente con el locutor de radio conservador Alex Jones. Pero dijo que no presenció violencia ni aprobó el disturbio. "Fue lo peor que podía pasar, porque no tendríamos el debate (sobre el fraude electoral en el Congreso) que habíamos intentado organizar", dijo a los fiscales en el video.

Scott Hall

Scott Hall, agente de fianzas de Atlanta, se declaró culpable de cinco cargos menores por su papel en la violación de datos del condado de Coffee. Pero le dijo a los fiscales que era simplemente un "turista político", según su testimonio, obtenido por The Washington Post.

Hall dijo que gastó $10.000 de su propio dinero en un jet privado para viajar al condado de Coffee el 7 de enero de 2021, para observar cómo una empresa tecnológica de Atlanta copiaba información electoral. Se quejó de que nadie lo reembolsó.