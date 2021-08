Personalidades de Estados Unidos salpicadas por escándalos sexuales

A propósito del caso de Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York que renunció este martes por denuncias de abuso sexual, en EE. UU. son varias las figuras políticas y de espectáculo que han sido salpicadas por casos similares o peores. Aquí una lista de los principales.



Donald Trump - Expresidente de EE. UU.

Más de una veintena de mujeres en EE. UU. han denunciado en medios de comunicación al expresidente republicano Donald Trump por abuso. De hecho, durante su mandato en la Casa Blanca lo sacudieron varios casos. Uno de ellos fue el de la periodista Jean Carroll, en 2019, y la exmodelo Amy Dorris, en 2020. Ambas lo acusaron de abuso sexual.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Eva Marie Uzcategui / AFP

George H. W. Bush - Expresidente de EE. UU.

En el año 2017, y a raíz del movimiento #MeToo que se dio en EE. UU., una sexta mujer se sumó a la lista de denuncias contra el expresidente George H. W. Bush, quien gobernó el país durante (1989-1993). En entrevista para la revista Time, Roslyn Corrigan denunció que Bush la manoseó en el año 2003, cuando ella tenía 16 años, y el exmandatario, 79.



Bill Clinton - Expresidente de EE. UU.

El escándalo del expresidente demócrata Clinton causó revuelo en EE. UU. con el episodio de su relación extramarital con la becaria de la Casa Blanca Monica Lewinsky, que le valió en 1998 un histórico juicio político, del cual fue exonerado. Además de esto, una exempleada del estado de Arkansas lo denunció por acoso sexual tras un hecho que ocurrió en 1991.

El expresidente Bill Clinton. Foto: Efe

Al Franken - Exsenador de EE. UU.

Durante el movimiento #MeToo, en el año 2017, el exsenador demócrata Al Franken fue denunciado por cinco mujeres que lo acusaron de besarlas y manosearlas sin su consentimiento. Estos hechos desencadenaron la renuncia de Franken, quien para ese entonces representaba al estado de Minesota ante el Legislativo estadounidense.



Roy Moore - Político

Nueve mujeres denunciaron en 2017 al entonces aspirante al Senado Roy Moore por acoso sexual. El hecho más sonado fue un episodio que ocurrió hace cuatro décadas. Según reveló The Washington Post, una mujer llamada Leigh Corfman, de 53 años, acusó a Moore de abusar de ella en distintos encuentros en 1979, cuando ella tenía 14 años y él, 32.

Charlie Rose - Periodista

Uno de los personajes más influyentes de la televisión estadounidense, el periodista Charlie Rose, fue despedido por las cadenas PBS y CBS al recibir acusaciones de abuso y acoso sexual por parte de ocho mujeres que afirmaban que Rose había participado en "conductas sexuales no deseadas".



Al parecer el periodista se había paseado desnudo, hecho comentarios obscenos y tocado de forma inapropiada el cuerpo de asistentes, becarias y otras empleadas de su entorno. Todas tenían entre 21 y 37 años.



“Me disculpo profundamente por mi comportamiento inapropiado. Estoy muy avergonzado. A veces me he comportado de manera insensible, y acepto la responsabilidad por eso, aunque no creo que todas estas denuncias son precisas. Siempre sentí que perseguía sentimientos compartidos, aunque ahora me doy cuenta de que estaba equivocado".”

Harvey Weinsten - Productor de cine

Varias actrices de Hollywood denunciaron en el año 2017 al productor de cine Harvey Weinstein por acosos sexuales y algunas de ellas lo acusaron incluso de violación.



Habrían sido al menos 30 años donde el productor de Hollywood Weinstein acosó sexualmente a mujeres, desde secretarias hasta actrices famosas, llegando a acuerdos económicos con al menos ocho de ellas. Fue declarado culpable de violación y delito sexual el pasado mes de febrero.

Harvey Weinstein fue sentenciado por un juez de Nueva York a una pena de 23 años de prisión. Foto: AFP

Michael Oreskes - Periodista

En el 20217, el periodista Michael Oreskes fue despedido de su puesto como jefe de noticias de National Public Radio (NPR) tras acusaciones de dos mujeres que afirmaron que las besó abruptamente y las tocó inapropiadamente, mientras ellas revisaban posibilidades de trabajo cuando el periodista dirigía el New York Times de Washington en la década de 1990.

