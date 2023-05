Las calles de Kensington, un barrio en Filadelfia, son la prueba a plena luz del día de cómo la crisis de la drogadicción y los opioides están azotando a Estados Unidos.



(Lea aquí: ¿Droga siria y de yihadistas? Lo que dicen expertos por hallazgo de sustancia en Bogotá)



A lado y lado de las vías de aquel barrio, se ven desde hace meses grupos de personas recostadas sobre los edificios y las aceras bajo los efectos de drogas sintéticas que dicen, según las autoridades, son 50 veces más potentes que la heroína.

Las más populares de ellas son el fentanilo y la xilazina. Sus efectos en las personas han llevado a que muchos la cataloguen como drogas “zombie”.



En redes sociales circulan videos de internautas que se han dado a la tarea de grabar este drama en Kensington. Allí se ven personas tiradas, con la mirada ausente, fuera de sus cabales y rodeados de basura.



En el caso del fentanilo, la drogas proviene, mayoritariamente, por el tráfico ilegal desde la frontera con México, algo que tiene en alerta a las autoridades estadounidenses porque unas 70.000 personas han muerto desde agosto pasado intoxicadas por este tipo de sustancias.

🇺🇲 | Philadelphia, Estados Unidos.



Imágenes horribles muestran el efecto devastador de las drogas “tranquilizantes” entre los adictos en Philadelphia.



El vecindario de Kensington, famoso por su mercado de drogas al aire libre, se ve completamente repleto de usuarios de drogas… pic.twitter.com/6hFGPNSf6J — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) May 27, 2023

Washington señala a los cárteles mexicanos como preponderantes en producción y tráfico del opioide, y el tema domina la agenda binacional.



Pero el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, niega que se produzca en México y asegura que es importado desde China, tras lo cual los cárteles elaboran pastillas fáciles de traficar por su tamaño. Los criminales suelen mezclar fentanilo también con metanfetamina y cocaína.



Luego, esta letal combinación la terminan añadiéndolo a otras drogas, como la heroína, para potenciar sus efectos. De hecho, no solo en Estados Unidos se vive esta adicción.



En un reportaje de la agencia AFP, periodistas registraron la historia de Elena, una mujer que vive en Mexicali y que desde hace 20 años se inyecta heroína. Una sobredosis con fentanilo casi la mata el año pasado y tiene miedo porque los narcotraficantes terminan combinando este producto sin que los consumidores lo sepan.

Desde 2019 "no hay ni una sola prueba a heroína que no salga positiva a fentanilo", comenta Said Slim, coordinador de Verter, la oenegé que creó La Sala en 2018 para proteger a consumidores de Mexicali en situación vulnerable.



Registros de 2022 de la organización indican que en un año se duplicaron las sobredosis. Peor aún, diariamente hay muertes en Mexicali, de un millón de habitantes, según las autoridades.



El fentanilo "te anestesia" y deja "prácticamente dormido", describe un hombre entrevistado por AFP, que vende golosinas en la calle. "La gente no es tonta y (...) se da cuenta cuando uno anda bajo el influjo".

Drogas 'zombie'

Estados Unidos anunció en abril que designó a la xilazina, también conocida como tranq o droga zombi, como una "amenaza emergente" con el fin de poder, por ejemplo, liberar fondos para luchar contra esta sustancia que causa estragos en el país.



"Es la primera vez en la historia de nuestra nación que una sustancia se designa amenaza emergente", declaró en rueda de prensa el doctor Rahul Gupta, director de la oficina encargada de la lucha contra las drogas en la Casa Blanca.



La xilazina, autorizada como sedante y analgésico veterinario desde 1972 por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), solo está aprobada para su uso en animales.



El fentanilo y la xilazina, ambos sintéticos, se suelen consumir juntos, según la DEA.



En febrero, las autoridades sanitarias estadounidenses lanzaron una "alerta de importación" para controlar mejor el aprovisionamiento de xilazina y asegurarse que se destine al uso veterinario.

La mayoría de personas de la zona son consumidores de heroína o el fentanilo. Foto: TikTok @urbanvisuals2.0

¿Qué está haciendo Estados Unidos?



Combatir el tráfico de fentanilo, droga sintética con precursores procedentes de China que ha matado a decenas de miles de estadounidenses, requiere de una estrategia global semejante a la emprendida contra el covid-19, dijo a mediados de abril el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.



"Se tiene que unir el mundo, esto no es nada más de Estados Unidos y México. Los gobiernos de Europa están viendo lo que está pasando con el fentanilo. Sabemos que otros países en Latinoamérica ahora lo están viendo con muchísimo más interés porque es un veneno, porque es una droga que se produce mucho más fácil", dijo Salazar.



Por eso, Estados Unidos prevé aumentar las sanciones para impedir el acceso de los traficantes de fentanilo a su sistema financiero y "liderar" un esfuerzo global contra este flagelo.



Como los narcotraficantes necesitan fondos para las cadenas de suministro, el gobierno prevé aumentar "las medidas de rendición de cuentas, incluidas las sanciones financieras, contra objetivos clave" para obstruirles el acceso al sistema financiero.

En ese ámbito también espera colaborar con socios internacionales sobre financiación ilícita y lavado de dinero.



El plan prevé asimismo trabajar con el sector privado a nivel mundial, por ejemplo con los transportistas usados a veces por los narcotraficantes para sus fines, y reforzar el intercambio de información entre las agencias de inteligencia y las fuerzas de seguridad.



La agencia antidrogas estadounidense (DEA) asegura que los cárteles compran en China los precursores químicos para fabricar fentanilo y los llevan a México para su producción en polvo y conversión en pastillas.

El fentalino ilegal se vende en polvo, pastillas y líquido. Foto: iStock

¿Qué dice China?

El Ministerio de Relaciones Exteriores chino negó en abril la existencia de tráfico ilegal de fentanilo hacia México, después de que el presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador, pidiera ayuda a Pekín para controlar este fenómeno.



"No hay algo como tráfico ilegal de fentanilo entre China y México. Los canales de cooperación bilateral antidrogas entre China y México no tienen trabas", dijo el portavoz del ministerio, Mao Ning.



Presionado por congresistas estadounidenses para frenar el contrabando de este mortífero opioide, López Obrador escribió a su homólogo Xi Jinping para obtener información sobre los envíos de fentanilo desde China.



"El origen de la sobredosis yace en Estados Unidos. Es un problema completamente 'hecho en Estados Unidos'", dijo Mao.



"Estados Unidos debería enfrentar sus propios problemas y tomar medidas para reforzar la supervisión doméstica y reducir la demanda", agregó.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con Afp