FDA advirtió sobre los riesgos de medicamentos promocionados por Trump

Frente a los medicamentos contra la malaria promocionados por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para enfrentar la crisis por el coronavirus, este viernes la Administracion de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) advirtió de los posibles riesgos de su uso ante los efectos secundarios que podrían tener en los pacientes, particularmente en enfermos con afecciones cardíacas existentes.

En la búsqueda de dar con soluciones comerciales para hacer frente a la pandemia en EE.UU. y activar la economia, se estaría planteando ideas no probadas o peligrosas como el uso de la cloroquina e hidroxicloroquina, sugerencia que fue propuesta en un controvertido estudio francés.



"Nos gustaría recordar a los profesionales de la salud y a los pacientes los problemas conocidos asociados con la cloroquina e hidroxicloroquina (...) No han demostrado ser segurar y efectivas para tratar o prevenir covid-19", declaró la FDA.



Según la agencia estadounidense, los pacientes con covid-19 no deberían ingerir dichos medicamentos a menos que sean monitoreados en un hospital o que sea un proceso integrado a un ensayo clínico.



Esta advertencia fue apoyada por varios grupos médicos de Estados Unidos. Por ejemplo, expertos de los Institutos Nacionales de Salud el pasado martes señalaron los problemas que podrían generar con el uso de hidroxicloroquina con el antibiótico azitromicina.



Se cree que estos medicamentos aumentan el riesgo al desarrollar en las personas ritmo cardíaco anormal, particularmente cuando se toman en ciertas combinaciones o por aquellos que tienen factores de riesgo de muerte cardíaca repentina.



ELTIEMPO.COM