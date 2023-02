El Departamento de Justicia está realizando una nueva búsqueda en una casa del presidente estadounidense, Joe Biden, para intentar encontrar más documentos clasificados que puedan estar en el domicilio, informó este miércoles el abogado personal del mandatario.



Este registro ocurre un día después de que el FBI revelara que en noviembre revisó la oficina del Centro Penn que usó Joe Biden tras abandonar la Vicepresidencia de EE.UU. (2009-2017).



"Hoy, con el pleno apoyo y cooperación del presidente, el Departamento está realizando una búsqueda planificada en su casa en Rehoboth, Delaware", apuntó el abogado del presidente, Bob Bauer, en un comunicado.

La búsqueda, que según medios están llevando a cabo agentes del FBI (organismo dependiente del Departamento de Justicia), se está haciendo "de acuerdo con los procedimientos estándar" del Departamento.



"En aras de la seguridad e integridad operativas, se buscó hacer este trabajo sin previo aviso público, y acordamos cooperar", añadió el letrado.



Hasta ahora no se han encontrado documentos en este domicilio pero sí en la vivienda de Biden en Wilmington (Delaware) y en su oficina privada en el laboratorio de ideas Penn Biden Center, en Washington.



En enero se destapó que en noviembre pasado el equipo del mandatario había encontrado documentos sensibles y clasificados de la época en la que fue vicepresidente de Barack Obama (2009-2017) y en la que fue senador (1973-2009).

Desde entonces han sido varias las veces que el Gobierno estadounidense ha anunciado el hallazgo de más documentos.



El pasado 12 de enero, el secretario de Justicia, Merrick Garland, anunció la designación de un fiscal especial que estudiará todos los papeles clasificados encontrados, el conservador Robert Hur.



Hace unos días también salió a la luz el hallazgo de documentos en la casa del exvicepresidente Mike Pence, una situación que, sumada a los papeles hallados en la mansión de Donald Trump, forzó a los Archivos Nacionales de Estados Unidos a pedir a todos los expresidentes y exvicepresidentes del país que revisen sus registros personales por si pudieran contener documentos confidenciales.



"La responsabilidad de acatar la Ley de Registros Presidenciales -la normativa que obliga a entregar a los Archivos Nacionales todos los documentos de una administración- no disminuye cuando finaliza un gobierno", explicaron en una carta los Archivos Nacionales.



Tanto la Casa Blanca como el propio Biden han insistido desde el principio en su disposición total a colaborar en estas pesquisas del Departamento de Justicia y han tratado de desmarcarse del caso de los documentos clasificados hallados por el FBI en la mansión del expresidente Donald Trump (2017-2021) en Mar-a-Lago (Florida).

Los documentos de Donald Trump hallados en el registro a Mar-a-Lago, el primero de los tres escándalos de altos mandos gubernamentales en posesión de documentos secretos. Foto: EFE

Otras investigaciones a residencias de Biden

Agentes del FBI registraron en noviembre la oficina del Centro Penn que usó Joe Biden tras abandonar la Vicepresidencia de EE.UU. (2009-2017), después de que los abogados del mandatario descubrieran documentos clasificados allí, desvelaron este martes medios estadounidenses.



Según la NBC, los abogados personales de la Casa Blanca y Biden no habían revelado previamente la búsqueda del FBI en este centro, "incluso cuando enfrentaron semanas de preguntas sobre el descubrimiento de documentos clasificados".



Dos fuentes relacionadas con la investigación dijeron a la cadena que los abogados de Biden cooperaron plenamente con la búsqueda y que el Departamento de Justicia no emitió una orden de registro, como sí sucedió cuando el FBI registró en agosto la casa del expresidente Donald Trump.



El equipo de Biden también trabajó con el Departamento de Justicia en una búsqueda posterior del FBI en su casa de Wilmington, Delaware, para la cual tampoco emitió una orden judicial.



Preguntada al respecto en una entrevista con la CNN la directora de comunicaciones de la Casa Blanca, Kate Bedingfield, se limitó a defender la "transparencia" con la que ha actuado la Administración, colaborando con el Departamento de Justicia, y dijo que Biden se toma el tema "muy en serio".

EFE