FBI investiga amenazas hacia jueces de Colorado tras decisión contra Donald Trump

El FBI anunció recientemente que está trabajando junto con las autoridades policiales de Colorado para indagar las amenazas que han recibido jueces de la Corte Suprema estatal tras la decisión de excluir al expresidente Donald Trump de la boleta presidencial para las elecciones de 2024.



Lea también: La tormenta de nieve que amenaza a esta región de Estados Unidos).

Según CNN, la funcionaria de Asuntos Públicos del FBI, Vikki Migoya, destacó que tienen la intención de investigar distintas amenazas o actos de violencia relacionados con opiniones de extremistas.



"El FBI está al tanto de la situación y trabaja con las autoridades locales", indicó la funcionaria.

Facebook Twitter Linkedin

El expresidente Donald Trump. Foto: Michael M. Santiago/Getty Images

Funcionarios locales y federales, como también de investigación no gubernamentales, además, vigilan las publicaciones en foros en línea en busca de amenazas, pues las identidades de los jueces están siendo objeto de publicaciones "incendiarias" en foros extremistas.



(Siga leyendo: El Supremo de EE. UU. no estudiará la inmunidad de Trump por asalto al Capitolio).



Aunque de momento no se han identificado amenazas específicas, el análisis resalta el riesgo potencial de violencia provenientes de actores solitarios o grupos.

Facebook Twitter Linkedin

El expresidente de Estados Unidos y aspirante a la candidatura presidencial republicana en 2024, Donald Trump, durante un mitin en Hialeah. Foto: AFP

(Le recomendamos: Fiscal pide al Supremo de EE. UU. decidir sobre inmunidad de Trump en caso Capitolio).



La decisión de la Corte Suprema de Colorado de sacar a Trump de la boleta electoral se basó en la Enmienda 14, que prohíbe a personas que han participado en una insurrección ocupar un cargo de elección popular.



En base a esa enmienda aprobada en 1868, el Supremo de Colorado ordenó al secretario estatal que excluya el nombre del expresidente de la cartilla de votación en el proceso de primarias del Partido Republicano en ese estado.



Según han adelantado portavoces de la campaña de Trump, el expresidente planea llevar el asunto hasta el Tribunal Supremo de EE. UU., que tendrá la última palabra.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO