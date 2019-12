Demandarán a Royal Caribbean por niña que cayó de uno de sus cruceros

Los familiares de Chloe Wiegand, una niña de 18 meses de edad que falleció en julio pasado tras caer del piso once del crucero Freedom of the Seas, de Royal Caribbean, demandarán a la compañía por no tener las condiciones de seguridad necesarias para evitar el trágico accidente. Así lo informó la cadena CBS, en su programa This Morning.

La demanda, a la cual tuvo acceso el programa estadounidense, argumentará que la empresa de cruceros no cumplió con los estándares de seguridad de la industria, debido a que tenían ventanas en el barco que, sin ningún tipo de advertencia, abrían hacia el exterior.



Según el reportero de CBS, David Begnaud, el recurso legal iba a ser presentado en Miami, Florida, pero se optó por hacerlo en Indiana, lugar de residencia de la familia de la menor de edad.

En la demanda estarán pidiendo que se les compense por daños mentales y emocionales. Además, informó el medio estadounidense, la familia presentará ejemplos de otros cruceros que cumplen con los estándares al tener ventanas que no abren al exterior.



Por su parte, Royal Caribbean dijo que no emitiría comentarios debido a que no habían recibido el despacho.

Así ocurrió el accidente

El abuelastro de Chloe, Salvatore Anello, narró en una entrevista a CBS, el pasado noviembre, que el día del incidente sostenía en sus brazos a la niña cuando la intentaba acercar a una ventana para que la pequeña la golpeara con su puño. Sin embargo, mencionó que según se iba acercando a la ventana se movía más y más hacia al frente, hasta que la niña se le resbaló de los brazos y cayó al suelo desde el piso once del crucero.



Anello dijo que es daltónico, pero no fue categórico en expresar si se culpaba por los efectos que le pudo haber causado esa discapacidad. Dicha información, según explicó la cadena, fue validada mediante un examen médico, en el cual se informó que el hombre sufre de 100 % de discapacidad para identificar los colores rojo y azul.



El próximo 17 de diciembre, Anello enfrentará juicio en Puerto Rico por homicidio negligente. Ese día deberá notificar al tribunal si opta por tener un juicio por jurado o por tribunal de derecho. De ser encontrado culpable, se expone a tres años de prisión.

ELTIEMPO.COM*

Con información de CBS This Morning