El drama de una familia colombiana que perdió a su matrona en EE. UU. 

Una familia colombiana perdió a su matrona en Nueva York (EE. UU.), después de ser diagnosticada con covid-19, reportó 'The New York Times', que informó que Carmen Toro, quien vivía en Queens con su nieta, se "enfermó a mediados de marzo “después de regresar de una reunión familiar en Colombia”.



(Lea también: Hay 'pruebas enormes' de origen de coronavirus en laboratorio: EE. UU.).



“Dos semanas después de su estadía en el hospital, a inicios de abril, los médicos pusieron a Toro en un respirador luego de que sus niveles de oxígeno cayeron”, señaló el medio, que dijo que varios pacientes de covid-19 quedan en una “zona de penumbra” cuando sus pulmones no mejoran.



(Le puede interesar: El juego político tras las marchas contra el aislamiento en EE. UU.).

Un doctor le informó a la familia, en una reunión virtual, que tenían dificultades para ventilar a Toro. “El médico enumeró los esfuerzos que él y sus colegas habían hecho: varios medicamentos, un tratamiento experimental y reposicionamiento para ayudar a mejorar sus niveles de oxígeno (...). Pero sus pulmones no mejoraron”. Estaban como una “esponja vieja que no sirve”.



(Lea también: Las inyecciones de desinfectante y más declaraciones absurdas de Trump).



Los médicos explicaron que Toro –quien tuvo siete hijos y una docena de nietos– no volvería a ser como antes si superaba su neumonía y les pidió discutir qué hacer y qué hubiera querido ella.



Tras ser informados de que su estado de ventilación empeoraba, los familiares dieron la orden de no reanimarla si su corazón se detenía y pidieron que les explicaran qué era el “cuidado de la comodidad”, que significaba quitarle el ventilador y que un miembro de la familia podía visitarla para despedirse.

Tras varios intentos de tratamiento, en otra llamada con los médicos, los familiares de Toro recordaron que la mujer había dicho que “no quería ser una carga”. “La familia aceptó lo que parecía inevitable, aunque no hubo una decisión formal”, dijo el 'Times'.



El 19 de abril entraron a la habitación de Toro su nieta –acompañada de su esposo–, un médico, una enfermera y una trabajadora social, que a través de Zoom conectó a los otros familiares de la mujer para darle un último adiós.



REDACCIÓN INTERNACIONAL