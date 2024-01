Familia colombiana falleció en accidente en EE. UU. : piden ayuda para repatriarlos

Los familiares de la familia colombiana, que murió en Estados Unidos en la víspera de año nuevo, piden ayuda para repatriar los cuerpos. Solo una menor de un año sobrevivió y se encuentra en cuidados intensivos.



El hecho ocurrió en Los Ángeles, cuando un conductor de unos 20 años los embistió y se dio a la fuga. El joven huía de otro accidente en el que había estado involucrado.

La familia Pascagaza pide ayuda desde Colombia para poder repatriar los cuerpos. Para ello han comenzado a recolectar dinero.



Laura Vásquez, sobrina de Jose Manuel Pascagaza, uno de los fallecidos, dijo en City TV que sus famliares llegaron a Estados Unidos en noviembre de 2022, pues su intención era ganar dinero para invertir en Colombia y cumplir sus sueños.



“Ellos se fueron de aquí en noviembre de 2022 para allá. Ellos vivían en Los Ángeles, California, y pues trabajando para venir aquí a cumplir muchos sueños que ellos tenían”, dijo Vásquez.

La camioneta del sospechoso. Foto: Captura de pantalla

Elma María Cañón, mamá de José Manuel Pascagaza, hizo un llamado a la justicia de Estados Unidos para que el conductor que le arrebató la vida a sus familiares pague por sus actos y no quede en libertad.



“Yo le pido a la justicia de los Estados Unidos, porque yo sé que las leyes allá son muy buenas, les pido que lo juzguen, que haya justicia, porque un tipo de esos no puede estar en la calle, porque hoy lo hizo con mi hijo, mañana puede destrozar, no sé cuantas familias, es gente que no es digna de estar en las calles”, dijo en la entrevista.

