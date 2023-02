La empresa Colgate-Palmolive está en el ‘ojo del huracán’ al retirar del mercado cerca de 4,9 millones botellas de su limpiador multiusos Fabuloso en Estados Unidos por el riesgo que supondría para la salud de sus clientes a causa de una supuesta bacteria que ronda en el líquido.



Según manifestó un comunicado oficial de la Comisión federal de Seguridad de Productos de Consumo de EE.UU este miércoles, se retiraron envases de cinco fragancias diferentes, debido a la presencia de Pseudomonas, organismos que viven en el agua o el suelo, y que puede ingresar al cuerpo a través del contacto, heridas e inhalación, lo cual puede generar complicaciones respiratorias e infecciones graves.

Botella afectada según Comisión federal de Seguridad de Productos de Consumo Foto: Comisión federal de Seguridad de Productos de Consumo

Fabuloso se pronunció al respecto e informó a sus clientes que esto estuvo relacionado con un problema de fabricación en el que no se agregó un conservante en los niveles necesarios para que la mezcla fuese distribuible al publico.



“Con un conservante inadecuado, existe el riesgo de crecimiento de bacterias”, dice el aviso. Los olores que salieron de circulación fueron relacionados con estas esencias: Lemon, Ocean, Lavender, Passion of Fruits y Spring Fresh.



Si bien este producto tiene presencia en países de Centro y Suramérica, la falla en la cadena de producción se generó en limpiadores que solo se distribuyen en los Estados Unidos y en Canadá, país donde fueron a parar más de 50 mil unidades defectuosas.



Estos se vendieron a través de internet y en almacenes de gran alcance como en Dollar General, Family Dollar, The Home Depot, Sam’s Club, Walmart y otras minoristas importantes de todo el país, siendo el rango de venta desde 14 diciembre de 2022 al 23 de enero de 2023, a un precio de entre 1 (4750 pesos) y 11 dólares (52 mil pesos) cada uno.



¿Cómo lo puede afectar esta bacteria?



Cuando se corrigió el problema, dice la empresa, unos 3.9 millones de estas botellas, o alrededor del 80%, nunca se lanzaron al público para la venta, no obstante, casi un millón de frascos si salieron al mercado, por lo que se pueden producir cuadros clínicos que afecten a consumidores.



La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor indica que la bacteria puede afectar a las personas con un sistema inmunitario débil, así como aquellos que utilizan dispositivos médicos externos, ya que son más propensos a desarrollar problemas respiratorio e infecciones si se genera el contacto con las Pseudomonas.



