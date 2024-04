Extraña muerte de colombiano en EE.UU.: 'Departía con amigos y al día siguiente se dieron cuenta'

Marcos Fidel Pérez Fruto, un colombiano de la comunidad palenquera, murió en Estados Unidos. Amigos le aseguraron a su familia que lo hallaron sin vida luego de que departían en su casa, ubicada en Denver, Colorado.

"Desde el 2023 residía en Colorado. Se dedicaba a oficios varios y estaba en un proceso de legalización de sus documentos", comentó Walberto Torres, familiar, en diálogo con EL TIEMPO.

Pérez, de 42 años y padre de una joven, vivía con varios amigos en un apartamento, donde murió el 3 de abril.

"Según lo que manifestaron, estaban compartiendo entre ellos al interior del apartamento. Departiendo, cada uno tenía seis cervezas. Se acostaron y al día siguiente, al ver la demora para despertarse, se dieron cuenta de que estaba sin vida. Esa es la versión que tenemos", sostuvo Torres.

Las autoridades estadounidenses realizaron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la morgue para practicarle los análisis correspondientes. Hasta ahora, la familia del colombiano no ha conocido la causa de la muerte.

"Él no tenía ningún problema de salud, estaba sano. Nos dicen que están investigando y que hasta que no tengan claridad de los hechos no nos pueden facilitar información", aseguró su pariente.

El llamado de ayuda de la familia de colombiano que murió en EE. UU.

Creemos que nuestros difuntos deben reposar en nuestra tierra madre, Palenque

La familia del colombiano inició una recolecta de fondos para repatriar el cuerpo, proceso que asciende a 50 millones de pesos. El Consulado de Colombia en San Francisco les dijo que les brindará ayuda en los trámites.

"Nosotros carecemos de los recursos económicos. Como palenqueros, con nuestra visión cultural, creemos que nuestros difuntos deben reposar en nuestra tierra madre, Palenque", añadió Torres.

Marcelina Fruto, mamá del colombiano, ha suplicado en un video difundido en redes sociales que su hijo pueda regresar a San Basilio de Palenque, Bolívar, para sepultarlo: "Tráiganmelo, no lo cremen allá".

Por tanto, la familia recibe colaboración monetaria a través de las siguientes cuentas con tal de lograr repatriarlo:

También hay una iniciativa de donaciones por la plataforma GoFundMe

"Aquellas personas que salgan fuera del país, por lo menos paguen un seguro de vida, para que no pasen por la misma situación que estamos atravesando en estos momentos", añadió Torres en charla con este diario.

