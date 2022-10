Autoridades investigan los hechos ocurridos en la guardería Lil' Blessings Child Care, en Hamilton, Estados Unidos, luego de que se viralizaran los videos de cuatro maestras utilizando una máscara de Halloween, mientras gritan y amedrentan a los niños bajo su cuidado por portarse mal.



En los registros se ve como una de las involucradas, quien se identificó como ‘Cee Cee’, tiene puesta una careta característica de la película de terror ‘Scream’ agarrando a los niños que intentaban huir aterrorizados por la escena que estaban presenciando.



La Oficina del Sheriff del Condado de Monroe, declaró previamente que inicialmente estaban investigando el incidente para ver si se podían presentar cargos penales contra los empleados.

Las muestras están siendo investigadas por la oficina del Sheriff de Monroe. Foto: TikTok @christoq

Sheila Sanders, quien es dueña de la escuela los últimos 20 años y ha permanecido en la institución desde 1987, dijo que no estaba al tanto de los videos hasta que circularon en línea el 5 de octubre.



"Las personas que hicieron esos actos ya no están con nosotros. Fueron despedidos. Yo no estaba aquí en ese momento y no era consciente de que estaban haciendo eso. No apruebo eso y nunca lo he hecho. Solo quiero decir que se ha solucionado", comentó Sanders al ‘Daily Mail’.



Según reportan algunos informantes, uno de los videos fue grabado el 4 de octubre, mientras que otro tuvo lugar hace más de un mes. Los padres mostraron su rechazo contra las educadoras, mientras siguen apoyando la labor de la guardería y de su dueña, por lo que seguirán enviando a sus hijos allí.



"¿Estoy de acuerdo con lo que sucedió y en la medida en que ocurrió? Absolutamente no, pero sé que ella (Sanders) se encargó de eso, y mis bebés están a salvo aquí". dijo Kimberly Smith, cuyo hijo hace parte activa de las comunidad estudiantil de Lil' Blessings Child Care.



Daycare workers at Lil’ Blessings Child Care in Hamilton, Mississippi thought it would be a great idea to scare the bejesus out of the kids using a 'Scream' mask.



The video is currently being investigated for possible criminal referrals and four employees have been fired. 😱😡 pic.twitter.com/Dptq1vpH8H — StrictlyChristo🇺🇦🌻 (@christoq) October 6, 2022

¿Qué dicen las maestras?

Quien se identificó como ‘Cee Cee’ ante el ‘Daily Mail’ , manifestó que compró las máscaras en un principio para asustar a uno de sus compañeros de trabajo: "En pocas palabras, compré las caretas para asustarla eventualmente y se usaron inapropiadamente", dijo la involucrada en un video de disculpas que duró 19 minutos.

Momento en que una mestra corretea a los menores asustados. Foto: TikTok @christoq

"Pero lo que todos ustedes no vieron fue que después que salí de la habitación, me la quité y volví al aula y le dije a los niños: 'CeeCee ya contuvo al monstruo. No va a volver'. Y me abrazaban. Conocí a esos niños toda su vida", agregó.



La educadora llevaba cuatro años en el centro educativo, por lo que conocía el proceso de los pequeños desde que ingresaron al complejo con 2 o 4 años. ‘CeeCee’ no publicó el video en su cuenta personal de redes sociales, sino a través de un usuario externo llamado Richard McCandless para evitar la oleada de malos tratos de la comunidad digital.



"Recuerdo que la Navidad pasada había estos niños tomando fotos navideñas y tenían al Grinch escondido en un arbusto. Él salía y asustaba a los niños y corrían, la gente pensaba que era divertido (...) esencialmente es lo mismo, Es exactamente lo mismo", recalcó.



Hasta el momento no se ha dictaminado un parte oficial del departamento del Sheriff de Monroe, que demuestre si se tomarán o no acciones legales contra las maestras involucradas, por lo que será cuestión de esperar hasta que un juzgado imponga el veredicto final.



Lo cierto es que ‘Cee Cee’ y sus colegas ya no hacen parte activa de la institución, pues debieron entregar el cargo inmediatamente se conoció la noticia en todo Estados Unidos.



