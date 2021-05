Polémica: policía detuvo a una mujer por tener shorts 'muy cortos'

Una usuaria de TikTok, quien aparece como ‘Bailey Breedlove’, utilizó su plataforma para denunciar que había sido expulsada del parque de diversiones Six Flags, en Oklahoma (EE. UU.), por el tamaño de sus shorts.

Según contó, después de dos horas y media de estar en el lugar, una policía se acercó a su hija para indicarle que no podía rodar por una de las atracciones. Tras ello ‘reprendió’ a la mujer por su vestimenta.

(¿Nos visita desde la app de EL TIEMPO? Vea la publicación aquí).



En el video publicado por Bailey se ve cómo el personal de seguridad le pide que se vaya porque ‘sus shorts son muy cortos’, mientras su hija está notablemente afectada por los gritos.



“Miren lo que le están haciendo a mi hija”, menciona la mujer en medio de la desesperación.

(¿Nos visita desde la app de EL TIEMPO? Vea la publicación aquí).



Ante la curiosidad e indignación que despertó su caso, la estadounidense decidió publicar otros clips en los cuales se ve el tamaño de la prenda. Cada video fue acompañado de la inscripción “los shorts en cuestión”.



De acuerdo con Bailey, desde que ocurrió el suceso, el pasado 30 de abril, “he enviado e-mails y he llamado, pero no he tenido respuesta. Seguramente me bloquearon”.



Ella contó que le prohibieron la entrada por cinco años.

(¿Nos visita desde la app de EL TIEMPO? Vea la publicación aquí).



Desde entonces, la cuenta de Instagram de Six Flags se llenó de comentarios de quienes ya habían comprado sus tiquetes y, como muestra de apoyo a la mujer, decidieron cancelar su visita. Estos internautas reprochan que el personal del parque haga comentarios inapropiados acerca de cómo luce o cómo se viste una persona en pleno siglo XXI.



Vale la pena aclarar que, en efecto, el parque de diversiones tiene una política sobre las prendas de vestir dentro del lugar: “Se debe usar vestimenta adecuada en todo momento, incluidas camisas y calzado apropiado. No se permite en ningún momento ropa o tatuajes con lenguaje o gráficos ofensivos”, sin embargo, no se especifica qué es lo ‘adecuado’, por lo tanto, se podría prestar para múltiples interpretaciones.

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO